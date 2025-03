Caso Vitória: 10 perguntas que ainda faltam ser respondidas

A jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada morta no começo do mês em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo. Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que ela foi assassinada com três facadas.

O documento também informou que Vitória não sofreu violência sexual. A polícia concluiu a investigação, mas, mesmo após 20 dias do desaparecimento da jovem, ainda há algumas dúvidas sobre o caso.

1. O principal suspeito confessou o crime?

Segundo a Polícia Civil, sim. Na segunda-feira (17), Maicol Sales dos Santos teria admitido que matou Vitória por vingança, já que gostava dela, mas não era correspondido.

Os delegados afirmam que a motivação e a autoria do crime estão esclarecidas. O delegado Fábio Lopes disse que um advogado acompanhou o interrogatório.

"Ontem à noite, ele quis confessar o crime. Ele falou: 'Eu quero confessar'. Nesse momento, os advogados dele foram embora", disse o delegado Luiz Carlos.

Diante disso, a polícia chamou outros advogados para acompanhar a confissão de Maicol. Porém, depois, na presença de um novo advogado, ele voltou atrás e não confessou o crime.

2. O que ele disse no depoimento?

No depoimento, Maicol disse que abordou Vitória quando ela desceu do ônibus e a convidou para entrar no carro. Lá dentro, os dois brigaram.

Ele afirmou que pegou uma faca que estava ao lado do banco e deu duas facadas nela dentro do carro. Depois, contou que ficou desesperado, foi para casa buscar uma enxada e colocou o corpo no porta-malas. Em seguida, levou Vitória para a mata, cavou uma cova rasa, tirou as roupas dela e a deixou lá.

No dia seguinte, Maicol seguiu sua rotina normal: foi trabalhar e, ao voltar, queimou as roupas e jogou a faca no rio.

3. O cabelo e a mancha de sangue no carro são de Vitória?

Uma testemunha disse que viu o carro de Maicol perto do local onde Vitória sumiu. O veículo foi apreendido, e um fio de cabelo encontrado dentro dele passará por exame de DNA. O resultado ainda não saiu.

A perícia também encontrou uma mancha no carro que pode ser sangue. Outro vestígio foi achado em uma casa que Maicol usava. A polícia suspeita que o local pode ter servido de cativeiro, mas ainda aguarda o resultado da perícia.

4 - Os ex-namorados dela têm ligação com o crime?

No começo da investigação, a polícia investigava Gustavo Vinícius, ex-namorado de Vitória, e Daniel Lucas Pereira, um morador da região. Ambos sempre negaram envolvimento.

Agora, com a confissão de Maicol, a polícia descarta a participação de outras pessoas no crime.

5 - O crime tem ligação com alguma facção criminosa?

No início das investigações, a polícia levantou a hipótese de que o crime poderia ter ligação com o crime organizado, já que Vitória foi encontrada com o cabelo raspado.

Porém, essa possibilidade foi descartada, e a polícia acredita que Maicol agiu sozinho.

6 - O que diz o laudo do IML?

O laudo do IML confirmou que Vitória não sofreu violência sexual e morreu após levar três facadas. Os ferimentos foram no peito, no pescoço e no rosto.

O exame também apontou que havia álcool no sangue dela, mas isso pode ter sido causado pela decomposição do corpo. A polícia ainda investiga se Vitória foi dopada antes do crime.

7 - Vitória foi vítima de perseguição?

A perícia no celular de Maicol mostrou que ele acompanhava os passos de Vitória desde 2024 e pode ter planejado o crime há meses.

No celular dele, a polícia encontrou várias fotos da jovem, além de imagens de outras mulheres parecidas com ela, facas e um revólver. A investigação aponta que ele pode ter usado a arma para forçá-la a entrar no carro.

8 - Quando Vitória foi vista pela última vez?

Vitória desapareceu depois de sair do shopping onde trabalhava e pegar um ônibus para casa.

Câmeras de segurança registraram o momento em que ela saiu do trabalho e foi para o ponto de ônibus. Testemunhas contaram que ela desceu no ponto final, mas depois disso não foi mais vista.

Durante o trajeto, ela mandou mensagens para uma amiga dizendo que estava com medo porque dois homens em um carro haviam a assediado. Mais tarde, outros dois homens entraram no ônibus com ela.

9 - Como o corpo foi identificado?

O corpo de Vitória foi encontrado em 5 de março, em uma área de mata, a 5 km da casa onde ela morava. Estava em estado avançado de decomposição.

Parentes reconheceram a jovem por suas tatuagens.

10 - Por que o suspeito foi preso?

Maicol foi identificado como dono do carro visto perto do local do crime e teve a prisão temporária decretada pela Justiça.

A juíza que autorizou a prisão disse que há "fortes indícios" do envolvimento dele, além de contradições em seus depoimentos e relatos de movimentações suspeitas na casa dele na noite do crime.

A Justiça também permitiu buscas na casa do suspeito e a análise dos dados do celular dele.