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Seleção feminina derrota Bulgária e alcança 3ª vitória em Brasília na Liga das Nações de vôlei

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira feminina venceu a Bulgária por 3 sets a 0 (25/23, 25/17 e 25/13) pela Liga das Nações de vôlei neste sábado, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O resultado mantém o Brasil com 100% de aproveitamento na competição e reforça o bom início de campanha da equipe de José Roberto Guimarães, que anteriormente havia derrotado Holanda e República Dominicana.

Os destaques brasileiros no duelo contra Bulgária foram a oposta Tainara, maior pontuadora com 14 acertos, e as ponteiras Ana Cristina e Júlia Bergmann, com 13 e 11 pontos respectivamente.

As rivais começaram bem e lideraram o placar no primeiro set, mas Ana Cristina liderou a reação e o Brasil fechou o primeiro set em 25 a 23. As brasileiras comandaram o jogo no início da segunda parcial, chegaram a ver uma pequena reação das adversárias, mas fizeram 2 sets a 0 com 25 a 17. O terceiro set foi o mais tranquilo, com o Brasil fechando a partida com 25 a 13.

"Começou um pouco difícil, mas o time está de parabéns", afirmou Tainara ao Sportv. "Os dois primeiros sets foram duros, mas o terceiro fluiu", completou.

O último compromisso do Brasil na primeira semana da Liga das Nações feminina acontece neste domingo contra a Itália, campeã olímpica, às 14h30 (de Brasília). A ponteira Gabi, a líbero Marcelle, a levantadora Bruninha e a oposta Sabrina não foram inscritas para o duelo contra a Bulgária, mas estão convocadas por José Roberto Guimarães para a Liga das Nações e poderão ser utilizadas.

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