Seleção feminina derrota Bulgária e alcança 3ª vitória em Brasília na Liga das Nações de vôlei Estadão Conteúdo 06.06.26 15h06 A seleção brasileira feminina venceu a Bulgária por 3 sets a 0 (25/23, 25/17 e 25/13) pela Liga das Nações de vôlei neste sábado, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O resultado mantém o Brasil com 100% de aproveitamento na competição e reforça o bom início de campanha da equipe de José Roberto Guimarães, que anteriormente havia derrotado Holanda e República Dominicana. Os destaques brasileiros no duelo contra Bulgária foram a oposta Tainara, maior pontuadora com 14 acertos, e as ponteiras Ana Cristina e Júlia Bergmann, com 13 e 11 pontos respectivamente. As rivais começaram bem e lideraram o placar no primeiro set, mas Ana Cristina liderou a reação e o Brasil fechou o primeiro set em 25 a 23. As brasileiras comandaram o jogo no início da segunda parcial, chegaram a ver uma pequena reação das adversárias, mas fizeram 2 sets a 0 com 25 a 17. O terceiro set foi o mais tranquilo, com o Brasil fechando a partida com 25 a 13. "Começou um pouco difícil, mas o time está de parabéns", afirmou Tainara ao Sportv. "Os dois primeiros sets foram duros, mas o terceiro fluiu", completou. O último compromisso do Brasil na primeira semana da Liga das Nações feminina acontece neste domingo contra a Itália, campeã olímpica, às 14h30 (de Brasília). A ponteira Gabi, a líbero Marcelle, a levantadora Bruninha e a oposta Sabrina não foram inscritas para o duelo contra a Bulgária, mas estão convocadas por José Roberto Guimarães para a Liga das Nações e poderão ser utilizadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Liga das Nações Brasil Bulgária COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49 ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10