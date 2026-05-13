Taffarel defende goleiro Bento após falha no Saudita: 'Se (falha) pesasse não teria ido à Copa' Estadão Conteúdo 13.05.26 13h22 A posição de goleiro é ingrata e não admite falhas. Após cometer um erro no Campeonato Saudita e impedir o título antecipado do Al-Nassr ao ceder o 1 a 1 para o Al-Hilal, Bento virou alvo de críticas, sobretudo na Europa. OP terceiro goleiro da seleção brasileira, contudo, ganhou um defensor de peso: Taffarel, que transmitiu palavras de conforto e alívio ao ex-jogador do Athletico-PR. O experiente coordenador da preparação de goleiros da seleção brasileira, tetracampeão nos Estados Unidos, em 1994, usou sua história quando ainda atuava entre as traves para elevar o astral de Bento - foi criticado pelo técnico Jorge Jesus. "Se (falha) pesasse assim, acho que eu nunca teria ido para uma Copa", afirmou Taffarel em entrevista rápida à ESPN. "Ele (Bento) tem feito um bom campeonato lá, com regularidade, estamos acompanhando", destacou, reforçando apoio ao camisa 1 de 26 anos, que deve ser convocado ao lado de Alisson e Ederson para a Copa. Taffarel não esconde que Bento falhou, mas garante que o goleiro já superou o desvio contra as próprias redes após uma cobrança de lateral já no fim que impediu festa armada do Al-Nassr pelo título saudita. O coordenador falou com o arqueiro verde e amarelo. "Falhou, sim. Falei com ele, mas já superou", garantiu Taffarel. "Goleiro tem de ser assim, foi isso que sempre me levou para a seleção: errava, admitia e sabia onde tinha errado. E virava a página, a posição tem isso, devemos estar preparados." Carlo Ancelotti anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México na próxima segunda-feira e Bento tem concorrência forte de Hugo Souza, do Corinthians, com John, do Nottingham Forest e Weverton, do Grêmio, correndo por fora. Alisson e Ederson parecem intocáveis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Brasil Taffarel Bento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Neila Monteiro, faixa roxa, subiu no lugar mais alto do pódio na competição nacional, que é chancelada pela CBJJ 13.05.26 11h49 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. 12.05.26 15h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 FUTEBOL Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim' A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira 13.05.26 9h52