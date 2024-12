Vídeo: Mulher descobre traição e expõe marido e amante durante culto em igreja

Uma igreja evangélica em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, foi palco de um Natal nada pacífico e muito menos harmonioso. Durante um culto, a esposa do pastor expôr publicamente uma suposta traição de seu marido. A situação culminou em uma briga física entre a mulher e a suposta amante, gerando grande confusão entre os fiéis. O caso viralizou nas redes sociais, com vídeos que geraram memes e grande repercussão.

VEJA MAIS

Segundo relatos, a esposa do pastor teria acessado o celular do marido, Pastor Juan Segio, líder espiritual da congregação, e encontrado mensagens que indicavam um relacionamento extraconjugal com uma das integrantes do grupo de louvor da igreja, que também é casada com o guitarrista da banda. Revoltada, a mulher fez capturas de tela das conversas e distribuiu as provas entre os membros da igreja, decidindo revelar o caso durante o culto.

Durante a pregação, Aryana Medeiros, esposa do pastor, pediu a palavra e expôs a situação. Enquanto outra mulher distribuía os prints das mensagens aos fiéis, Aryana declarou: “Ontem eu hackeei o celular do meu esposo e hoje descobri que a Levitã Laís, esposa do Patrick, estava com ele. Estão aqui os prints para quem quiser ver. Acreditem se quiserem…”.

A revelação gerou um tumulto imediato. O pastor tentou intervir e arrancar o microfone das mãos da esposa, o que escalou para uma briga física. Outros membros da igreja precisaram intervir para tentar conter o conflito, mas a confusão já havia tomado grandes proporções, deixando a congregação atônita diante do ocorrido.

A repercussão

Na noite desta sexta-feira (27), Aryana Medeiros usou as redes sociais, onde já soma 80 mil seguidores, para se pronunciar pela primeira vez após a repercussão do caso, que viralizou nas redes sociais. Segundo ela, pessoas próximas tem vindo questioná-la e dizer que agiu de forma errada. Por conta disso, está sem comer e dormir direito.

“Tem gente falando que eu fiz isso por engajamento, maldade… maldade foi o que fizeram comigo. Eu não fiz pra prejudicar ninguém. Eu queria, sim, desmascarar ele e ela, mas as pessoas – até dentro do nosso ciclo – estão agindo como se eu fosse a errada da situação. ‘Você está agindo como se fizesse pra ficar famosa, por engajamento’, mas não foi isso não”, iniciou ela, rebatendo críticas que tem recebido até mesmo de pessoas da igreja.

“Eu postei na hora da raiva, pra desmascarar. Vocês acham que eu tô me sentindo bem? Que eu olho pros meus filhos, perguntando ‘pai’, ‘cadê papai’, que eu tô bem? Eu não desejo mal nenhum a ele, quem me conhece sabe que meu coração é bom. Eu desejo que ele mude, que ele encontre uma pessoa boa. E vida que segue”Mesmo parecendo mais calma após o ocorrido, ela confessou minutos antes que precisou regravar o vídeo algumas vezes por não conseguir evitar de chorar. Durante o relato ela também se emocionou: “O que ele fez foi uma covardia muito grande, principalmente por trazer ela pra dentro da nossa casa, no Natal, numa data tão especial pra gente, sendo amigo do marido dela.”

Passado o calor da hora, Aryana diz que só quer esquecer e seguir adiante: “Tem muita gente questionando o fato de eu ter sido muito frio. Eu já passei por cada coisa na minha vida que vocês não têm noção. Quem tiver incomodado bloqueia, para de seguir. O que ele fez foi errado, o que tinha pra acontecer aconteceu naquele momento. Não desejo mal nenhum pra ele nem pra ela, na verdade, os dois se merecem, são duas merdas”.

Ela também revelou que não publicou tudo que viu quando hackeou o celular do marido porque não queria desrespeitar os familiares do pastor, dos quais ainda é muito próxima. “Eu ainda não postei tudo por respeito a alguns