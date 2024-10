Imigrante ilegal nos EUA trai esposa e é entregue às autoridades; entenda

Um homem, que estava como imigrante ilegal nos Estados Unidos, foi entregue às autoridades responsáveis após a esposa descobrir que estava sendo traída. Nas redes sociais, a mulher, que se identifica como Montse, compartilhou os detalhes da situação. Para ela, apenas confrontar o parceiro não era suficiente.

Ao voltar de uma viagem, Montse foi transferir as fotos do celular do marido para o dela, mas achou mensagens trocadas entre o homem e a amante. “Eu vi o nome, fui aos contatos e estava lá, ele foi bem descarado. Fui ao banheiro chorar, estava com muita raiva e pensei 'isso não pode ficar assim, eu preciso de vingança'. Queria vingança e pensei: o que posso fazer?”, falou em vídeo publicado no TikTok.

A mulher ajudou o marido a entrar nos Estados Unidos e decidiu que o devolveria ao México sem que ele soubesse, sem chance de retornar enquanto estivesse com a situação irregular no país. Montse disse ao homem que iria para San Antonio visitar o parque de diversões Six Flags. Ao se oferecer para dirigir, ela o levou para Laredo, na fronteira dos EUA.

Montse, como se identifica nas redes sociais, entregou o marido às autoridades de imigração após descobrir traição (Reprodução)

“Disse a ele: 'Eu dirijo, descanse um pouco'. Quando passei pelo primeiro controle, pensei: será que estou fazendo a coisa certa? Mas então lembrei das mensagens, e a raiva voltou. Fiquei pensando 'sim, você está fazendo a coisa certa'. Eu me dava forças pensando 'eu o trouxe para cá, eu o levo de volta’”, contou. Quando chegaram no segundo controle, na fronteira com o México, o homem descobriu o que estava acontecendo e começou a questionar.

Os policiais o mandaram descer do carro e não houve chance de voltar aos EUA. Com o então marido, Montse deixou 50 dólares, o equivalente a R$ 285, e um recado: “Se você quer ser um cafajeste, seja um cafajeste, mas comece do zero. Volte para os Estados Unidos se quiser, que ela (a outra mulher) o traga. Mas você não vai me usar. Se quer ser um cafajeste, seja, mas agora vou deixá-lo aqui.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)