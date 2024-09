Kamala e Trump começam debate trocando farpas sobre economia norte-americana

Kamala Harris e Donald Trump estão no National Constitution Center, na Filadélfia, Pensilvânia, local onde será realizado o primeiro debate entre a democrata e o republicano nesta terça-feira (10), organizado pela ABC News. O encontro é o único até o dia das votações, em novembro, e começou acalorado, com troca de acusações entre os participantes.

A primeira pergunta dos apresentadores foi sobre a economia dos Estados Unidos e as propostas que os candidatos têm para o tema. Kamala foi enfática ao defender que vai criar, se eleita, a chamada “Economia de oportunidades”, uma alternativa para desafogar os déficits encontrados no país. “Porque nós sabemos que temos uma falta de habitação e o custo está muito alto para muitas pessoas. Sabemos que famílias jovens precisam de apoio para criar seus filhos”, disse a atual vice-presidente norte-americana.

Já Trump rebateu dizendo que o governo Biden-Harris deixou os Estados Unidos em um péssimo estado econômico, com a inflação no alto. “Provavelmente a pior. Temos até 80% de aumento em alguns produtos”, pontuou o republicano. Ele também alegou que a falta de empregos vista no país é de responsabilidade da política imigracionista adotada no atual mandato presidencial. “Vocês estão vendo que está acontecendo atrocidades em todos os estados do país”, disse.

“Acabar com a imigração é a melhor coisa que a gente pode fazer com a nossa economia. Ela e ele [Kamala e Biden] acabaram com a nossa política e devem odiar o nosso país”, destacou Trump.