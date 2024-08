Vídeo: barco da Polícia passa por cima de embarcação com imigrantes

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um barco da polícia espanhola realizando diversas manobras antes de passar por cima de um bote com quatro pessoas a bordo. O incidente ocorreu no último domingo (25/8) e chamou a atenção de ativistas, que solicitaram uma investigação.

No vídeo, é possível ver o momento em que o barco da polícia persegue, se aproxima e, em seguida, passa por cima da outra embarcação. O caso foi registrado próximo à costa de Melilha, cidade espanhola com cerca de 85 mil habitantes, na costa da África continental.

A Polícia informou que ninguém ficou ferido e que a ‘manobra’ foi realizada para impedir que os ocupantes da embarcação entrassem na Espanha de forma ilegal. Uma ONG sediada em Melilha pediu ao governo que inicie uma investigação detalhada sobre as ações da Guardia Civil, responsável pela patrulha de portos, estradas e fronteiras espanholas.

Além disso, políticos de esquerda na Espanha também solicitaram uma investigação, pedindo ao ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tome medidas. “O que vimos em Melilha é uma vergonha e totalmente inaceitável”, declarou Aina Vidal, porta-voz da aliança de esquerda Sumar.

Imigração ilegal na Espanha

No ano de 2024, a Espanha teve aumento no número de tentativas de entrada irregular. Até o início de agosto, aproximadamente 19.887 imigrantes chegaram ao país de forma ilegal, principalmente por via marítima, o que representa um aumento de 13.029 pessoas em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Esse aumento está ligado a diversos fatores, incluindo a crise econômica e política em países da África e do Oriente Médio. As Ilhas Canárias permanecem como um dos principais pontos de entrada, com muitas embarcações partindo da costa africana.

Políticas de inclusão

Ainda em abril deste ano, o Parlamento espanhol começou a discutir e analisar uma proposta que poderia conceder cidadania a todos os imigrantes ilegais no país, uma iniciativa que ganhou apoio popular significativo. A proposta visa regularizar a situação de cerca de 390 mil a 470 mil imigrantes que vivem irregularmente na Espanha, destacando a necessidade de políticas mais inclusivas. Até o momento, as discussões sobre a regularização continuam, mas não há confirmação de que a proposta será aprovada.