Homem espanca esposa com bambu e corrente após ela descobrir traição em aldeia

Um homem de 27 anos foi preso na manhã do último sábado (23) após agredir a esposa, de 25 anos, com golpes de bambu e corrente, na aldeia Jaguapiru, localizada no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A vítima recebeu uma ligação dizendo que o marido estava ao encontro de outra mulher, foi até o local indicado e flagrou a traição, momento em que foi agredida pelo companheiro.

O homem foi contido por lideranças indígenas e entregue à agentes da Polícia Militar, que o levaram para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)