Homem espanca companheira com socos na cabeça por não gostar da comida preparada por ela

Um homem de 33 anos, com a identidade não revelada, foi preso após agredir a companheira, de 24 anos, por não ter gostado de uma refeição preparada por ela. Na ocasião, o agressor desferiu tapas e socos na cabeça da vítima, pois se tratava de uma região onde "não daria para ver as marcas", segundo depoimento da jovem.

O ciclo de violência citado iniciou no domingo (4), quando o homem não gostou da comida e jogou a refeição no chão. Ela teria ficado em silêncio, arrumado tudo e ido deitar.

Já na terça-feira (6), por volta das 3h, o homem começou a bater na companheira com tapas no rosto, que não reagiu e logo foi dormir. Cerca de duas horas depois, ele a acordou com chutes e socos na cabeça, enquanto a chamava de "vagabunda", dizendo "bater só na sua cabeça para não deixar marcas".

Ele ainda quebrou o celular da vítima para que ela não pudesse entrar em contato com ninguém. No dia seguinte, a vítima foi trabalhar e pediu ajuda aos colegas, que a levaram para uma Delegacia da Mulher.

Os agentes policiais iniciaram as buscas e conseguiram encontrar o agressor. Ele deve responder pelos crimes de lesão corporal, dano, injúria e violência doméstica, segundo a PCGO. O criminoso, que não teve o nome divulgado, tinha outras duas ocorrências registradas contra si por delitos cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, inclusive contra outras vítimas. Se condenado, ele pode receber pena de até cinco anos de reclusão.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com