Homem espanca esposa e enteada após ser acordado de cochilo

Um homem de 39 anos foi preso por espancar, enforcar e ameaçar de morte a esposa, de 33 anos, e a enteada, de 16, na noite do último domingo (12/5), no bairro Morada da Serra, em Cuiabá. Segundo depoimento, as vítimas relataram que o homem, que estava embriagado, ficou furioso após ser acordado pela companheira.

A briga iniciou após a esposa do suspeito entrar no quarto onde ele dormia para buscar um colchão e, com os movimentos, o acordar, sem querer. Logo, o homem iniciou as agressões contra a mulher. A filha dela tentou intervir e também foi agredida, e o suspeito passou a ameaçá-las de morte, afirmando que iria decapitá-las. A jovem, inclusive, tentou ligar para o pai, mas teve o celular arremessado pelo homem.

Em seguida, mãe e filha tentaram se trancar no banheiro, porém o homem arrombou a porta e continuou as agressões. Novamente, a adolescente conseguiu espancar e decidiu chamar a polícia.

As equipes fizeram a prisão em flagrante do homem visivelmente embriagado. Com ele, foram encontrados mais de R$ 14 mil em espécie numa caixa de sapato, além de uma barra de pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

Os agentes identificaram que ele possui diversas passagens por tráfico de drogas e saiu há um mês do sistema prisional. Ele e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com