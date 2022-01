Homem agride esposa após chegar em casa bêbado e não 'achar comida'

Um homem de prenome Israel é acusado de agredir a esposa após chegar em casa e não encontrar comida. O caso ocorreu na última sexta-feira (14), por volta das 17h30, no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, no sudoeste paraense. O acusado estava bêbado no momento das agressões.

A vítima procurou a Polícia Militar e relatou o ocorrido. Segundo a mulher, o homem chegou em casa embriagado e, por não ter achado comida", ficou irritado e começou uma discussão. Em meio ao desentendimento, ele pegou a grelha do fogão e arremessou na sua cabeça, ocasionando um ferimento no crânio da mulher. As informações são do Giro Portal.

De posse das informações, os policiais fizeram diligências, mas não encontraram Israel, que fugiu após o crime. Contudo, a vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher (DEAM).