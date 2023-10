Fisiculturista morto em academia de SP foi jurado de morte na Bahia

O fisiculturista baiano Eustácio Batista Dias, de 27 anos, foi assassinado em uma academia em Botucatu, interior de São Paulo, na última terça-feira (17). Eustácio, natural de Teixeira de Freitas, teria sido "jurado de morte" na Bahia, o que o levou a se mudar para o interior paulista. Ele possuía antecedentes criminais, com passagem pela polícia por receptação e investigação por furto.

Ainda não se sabe se o assassinato no interior paulista tem alguma relação com os casos. Ele foi morto enquanto malhava e as câmeras de segurança filmaram a ação criminosa. O crime em São Paulo está sob investigação, e dois suspeitos foram identificados e ouvidos, mas liberados.

Eustácio foi preso duas vezes na Bahia. A primeira situação foi uma receptação em 2021, e a segunda, um furto em 2022. Não há detalhes sobre as duas ocorrências. As informações foram divulgadas pelo G1.

Existe a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Teixeira de Freitas, embora nunca tenha sido preso por esse crime na Bahia. Um vídeo publicado em suas redes sociais, Eustácio comentou que já havia sido preso, mas não deu detalhes sobre o motivo da prisão.