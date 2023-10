Ex-campeão de fisiculturismo é assassinado em academia onde treinava; vídeo

Nesta terça-feira (17), o ex-campeão brasileiro de fisiculturismo, Eustácio Batista Dias, foi assassinado por dois homens dentro da academia onde o atleta treinava, em São Paulo (SP). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que os criminosos entraram armados e executaram o atleta de 27 anos. Eustácio ficou conhecido por vencer o título nacional na categoria "Men’s Physique Júnior", em 2018. Assista ao vídeo:

No vídeo, Eustácio aparece de camisa vermelha e ao cair no chão, ele continuou sendo alvejado pelos criminosos, que fugiram do local após o assassinato. Outro homem usando uma camiseta azul, supostamente o proprietário da academia, também foi atingido. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do atleta. O crime aconteceu em Botucatu, no interior de São Paulo.

Antes de ser morto, o atleta compartilhou nas redes sociais uma foto durante do treino na academia. Essa publicação pode ter sido usada pelos assassinos como meio de localizá-lo. Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram na academia. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.