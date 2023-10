Morre em São Paulo, aos 29 anos, o fisiculturista Christian Figueiredo

Nesta terça-feira (17), o mundo do fisiculturismo foi abalado com a notícia da morte de Christian Figueiredo, aos 29 anos, na cidade de São Paulo. A informação foi confirmada pela esposa do atleta, Viviane Torres, por meio das redes sociais, embora a causa do falecimento não tenha sido divulgada de imediato. Amigos próximos, Ricardo Martins e Fernando Ramos, revelaram que Christian sofreu um ataque cardíaco durante uma cirurgia simples no Hospital das Clínicas, devido a um sangramento.

Conhecido como Chris, o brasileiro era um fisiculturista profissional respeitado e detentor de um pro card da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB). Sua profissionalização internacional foi alcançada após a vitória no campeonato Musclecontest Brazil 2023, um marco em sua carreira.

Com uma base sólida de fãs, Christian Figueiredo tinha pouco mais de 100 mil seguidores em sua conta no Instagram. Após a notícia de seu falecimento, suas redes sociais foram inundadas por mensagens de condolências e perguntas sobre as circunstâncias trágicas que levaram à sua morte.

O velório de Christian está marcado para esta quarta-feira (18), às 10h30 (horário de Brasília), no cemitério Valle dos Reis. Viviane Torres, que compartilhou um relacionamento de quase 11 anos com Christian, prestou homenagem ao marido em um emocionante texto publicado nas redes sociais, revelando a profundidade de seu amor e a perda irreparável que a comunidade do fisiculturismo enfrenta com a partida prematura de um de seus talentos mais promissores.