Brasileiro Ramon 'Dino' vence Arnold Classic Ohio, nos Estados Unidos; veja a apresentação

O fisiculturista Ramon Rocha Queiroz, também conhecido como "Dino", tornou-se o primeiro representante do Brasil a vencer o campeonato Arnold Classic Ohio na categoria Classic Physique. O atleta acriano conquistou o título nesta sexta-feira (3).

O Arnold Classic Ohio é considerado a segunda competição mais importante do circuito profissional e homenageia Arnold Schwarzenegger, o maior nome da história do esporte. A edição realizada nos Estados Unidos tem o maior peso dentre todas as outras competições com o mesmo nome, incluindo o Arnold Classic South America e o Arnold Classic Australia.

Com o título, "Dino" se consolida como o principal concorrente de Chris Bumbstead, atual Mister Olympia, pelo topo do planeta. Ramon bateu nomes como Urs Kalecinski e Mike Sommerfeld, atuais Top 3 e Top 5, respectivamente, do Olympia, para sagrar-se campeão.

Conheça a carreira do brasileiro 'Dino'

Este foi o segundo título profissional da carreira do atleta brasileiro. No final de 2021, ele venceu o Expo Super Show. Ramon também conquistou a segunda colocação no Europa Pro e a quinta colocação no Olympia em 2021. No ano passado, ele foi vice-campeão no Arnold Classic Ohio.

Ramon Rocha Queiroz também ficou em segundo lugar no Olympia em 2022, o campeonato mais renomado e difícil do fisiculturismo, considerado a "Copa do Mundo" do esporte.