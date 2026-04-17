Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

PF investiga doação de Deolane ao instituto Neymar após repasse de MC Ryan

Investigação da Operação Narco Fluxo aponta movimentação de R$ 5,3 milhões em 47 dias e repasses que incluiriam “limpeza de imagem”, segundo a PF

Hannah Franco
fonte

Investigação da PF envolve Deolane, MC Ryan e instituto Neymar (Reprodução/Instagram)

A Polícia Federal (PF) apura uma série de transferências financeiras envolvendo o funkeiro MC Ryan SP, a influenciadora Deolane Bezerra e o Instituto Projeto Neymar Jr. A investigação, que integra a Operação Narco Fluxo, aponta que Deolane teria recebido recursos ligados à produtora do artista e, em seguida, repassado valores ao instituto do jogador Neymar.

Segundo a PF, as movimentações ocorreram em um curto intervalo de tempo e chamaram a atenção dos investigadores pela dinâmica considerada atípica.

VEJA MAIS

image Instagram derruba perfis de MC Ryan e outros influenciadores presos pela PF
Com 15,6 milhões de seguidores no Instagram, Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP, foi preso temporariamente

image Influencer preso em operação que mirou MC Ryan SP e MC Poze divulgou rifa de apartamento horas antes
A ação do influenciador está no centro das investigações da Operação Narco Fluxo

De acordo com a investigação, Deolane Bezerra teria movimentado cerca de R$ 5,3 milhões entre 14 de maio e 30 de junho de 2025. Nesse período, ela teria recebido R$ 430 mil da produtora ligada a MC Ryan e, posteriormente, transferido R$ 1,16 milhão ao Instituto Projeto Neymar Jr.

Além disso, a PF também identificou o envio de R$ 1,1 milhão para uma empresa de blindagem de veículos.

O jogador Neymar Jr e o instituto não são alvos da investigação, segundo a própria Polícia Federal.

Suspeita de “conta de passagem” e “limpeza de imagem”

A PF suspeita que a influenciadora atuaria como uma espécie de “conta de passagem”, centralizando e redistribuindo valores recebidos de diferentes origens.

No relatório, os investigadores apontam que o repasse ao instituto de Neymar poderia estar relacionado a uma estratégia de “limpeza de imagem”, sem finalidade comercial direta, segundo a análise policial.

A corporação também afirma que o fluxo financeiro identificado indica a movimentação rápida de valores, com entradas e saídas quase imediatas, o que dificultaria o rastreamento do saldo disponível nas contas.

Vínculo financeiro entre investigados, segundo a PF

Em outro trecho da representação, a Polícia Federal cita que há indícios de vínculo financeiro entre os envolvidos, especialmente entre MC Ryan e Deolane Bezerra.

A PF afirma que o fluxo de recursos da produtora do cantor poderia estar ligado a práticas investigadas em outros casos envolvendo apostas, rifas e possível lavagem de dinheiro.

Em suma, a transferência de R$ 430 mil não aparenta ter justificativa comercial ordinária de prestação de serviços, mas robustece a tese de que Deolane e MC Ryan SP compartilham um ecossistema financeiro comum”, diz a representação.

Sobre a Operação Narco Fluxo

MC Ryan foi preso na última quarta-feira (15), no âmbito da Operação Narco Fluxo, que investiga um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

Outros investigados também foram alvo da ação, incluindo influenciadores e produtores de conteúdo digital.

Deolane Bezerra já havia sido presa em setembro de 2024, em Pernambuco, em outra investigação relacionada a apostas ilegais e lavagem de dinheiro, sendo solta dias depois.

A Polícia Federal segue analisando os fluxos financeiros e os possíveis vínculos entre os investigados no caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

operação narco fluxo

Deolane Bezerra

MC Ryan
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Lula inicia viagem para Espanha, Alemanha e Portugal

Meta é consolidar parcerias e atrair investimentos, diz presidente

16.04.26 21h40

Brasil

Ministério da Saúde incorpora transplante da membrana amniótica para tratar diabetes

Expectativa é que mais de 860 mil pacientes sejam beneficiados ao ano

16.04.26 21h11

Brasil

Anvisa cria grupo de trabalho para uso seguro de canetas emagrecedoras

Medida visa suporte para controle sanitário e segurança do paciente

16.04.26 20h45

Brasil

Inmet alerta para perigo de chuvas intensas no Norte e Nordeste

No Sudeste, cenário é de tempo estável em grande parte da região

16.04.26 19h20

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Projeto de lei quer alterar placas de veículos no Brasil; entenda as mudanças

A proposta foi aprovada na última terça-feira (14) pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados

17.04.26 9h48

JORNADA

6x1, 5x2, 4x3 e 12x36: entenda como funciona cada escala de trabalho

Modelos previstos na legislação definem jornadas, folgas e impactam rotina e pagamento do trabalhador

17.04.26 10h32

NOVA LEI

Guarda compartilhada de pets: entenda o que muda com a lei

Nova regra define divisão de tempo, despesas e critérios para custódia de animais após separação

17.04.26 10h25

CONSUMO

'Sabor chocolate' vai acabar? Saiba o que muda com a nova lei aprovada

Projeto aprovado no Congresso define regras mais rígidas para uso de cacau e pode mudar produtos vendidos no Brasil

17.04.26 11h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda