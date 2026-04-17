PF investiga doação de Deolane ao instituto Neymar após repasse de MC Ryan

A Polícia Federal (PF) apura uma série de transferências financeiras envolvendo o funkeiro MC Ryan SP, a influenciadora Deolane Bezerra e o Instituto Projeto Neymar Jr. A investigação, que integra a Operação Narco Fluxo, aponta que Deolane teria recebido recursos ligados à produtora do artista e, em seguida, repassado valores ao instituto do jogador Neymar.

Segundo a PF, as movimentações ocorreram em um curto intervalo de tempo e chamaram a atenção dos investigadores pela dinâmica considerada atípica.

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De acordo com a investigação, Deolane Bezerra teria movimentado cerca de R$ 5,3 milhões entre 14 de maio e 30 de junho de 2025. Nesse período, ela teria recebido R$ 430 mil da produtora ligada a MC Ryan e, posteriormente, transferido R$ 1,16 milhão ao Instituto Projeto Neymar Jr.

Além disso, a PF também identificou o envio de R$ 1,1 milhão para uma empresa de blindagem de veículos.

O jogador Neymar Jr e o instituto não são alvos da investigação, segundo a própria Polícia Federal.

Suspeita de “conta de passagem” e “limpeza de imagem”

A PF suspeita que a influenciadora atuaria como uma espécie de “conta de passagem”, centralizando e redistribuindo valores recebidos de diferentes origens.

No relatório, os investigadores apontam que o repasse ao instituto de Neymar poderia estar relacionado a uma estratégia de “limpeza de imagem”, sem finalidade comercial direta, segundo a análise policial.

A corporação também afirma que o fluxo financeiro identificado indica a movimentação rápida de valores, com entradas e saídas quase imediatas, o que dificultaria o rastreamento do saldo disponível nas contas.

Vínculo financeiro entre investigados, segundo a PF

Em outro trecho da representação, a Polícia Federal cita que há indícios de vínculo financeiro entre os envolvidos, especialmente entre MC Ryan e Deolane Bezerra.

A PF afirma que o fluxo de recursos da produtora do cantor poderia estar ligado a práticas investigadas em outros casos envolvendo apostas, rifas e possível lavagem de dinheiro.

Em suma, a transferência de R$ 430 mil não aparenta ter justificativa comercial ordinária de prestação de serviços, mas robustece a tese de que Deolane e MC Ryan SP compartilham um ecossistema financeiro comum”, diz a representação.

Sobre a Operação Narco Fluxo

MC Ryan foi preso na última quarta-feira (15), no âmbito da Operação Narco Fluxo, que investiga um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

Outros investigados também foram alvo da ação, incluindo influenciadores e produtores de conteúdo digital.

Deolane Bezerra já havia sido presa em setembro de 2024, em Pernambuco, em outra investigação relacionada a apostas ilegais e lavagem de dinheiro, sendo solta dias depois.

A Polícia Federal segue analisando os fluxos financeiros e os possíveis vínculos entre os investigados no caso.