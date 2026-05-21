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PRF flagra cinco bodes em porta-malas de carro; motorista abandonou o veículo e fugiu

Animais estavam amontoados em espaço apertado e quente

O Liberal
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No porta-malas do veículo abandonado, foram encontrados os cinco bodes em situação de maus-tratos (Divulgação / PRF)

Cinco bodes foram flagrados nesta quinta-feira (21) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dentro do porta-malas de um carro, na BR-408, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O motorista abandonou o veículo durante a abordagem e fugiu.

Os animais estavam em situação de maus-tratos, amontoados em um espaço muito quente e apertado. A ação da polícia foi realizada durante uma fiscalização na rodovia.

Detalhes da abordagem

Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização próximo à Arena Pernambuco quando deu ordem de parada ao motorista de um carro. No entanto, o condutor desobedeceu e acelerou o veículo.

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De acordo com a PC, o animal era mantido em cativeiro na residência dos suspeitos, preso por uma corda improvisada ao redor de sua cintura

Após um acompanhamento por uma área de mata, o motorista abandonou o carro e correu para o matagal, não sendo localizado pelos agentes federais.

No porta-malas do veículo abandonado, foram encontrados os cinco bodes em situação de maus-tratos. Em consulta, a equipe da PRF descobriu que o carro pertencia a uma locadora de veículos.

Destino dos animais e do veículo

Os animais foram encaminhados à SOS Resgate de Carpina, uma instituição de proteção animal. Lá, eles receberão os devidos cuidados e alimentação.

O veículo será levado para o pátio da polícia para que a identificação do responsável pela locação possa ser realizada.

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