Quem é mais forte na natureza: leão ou onça? Tema agita jogo Remo x Amazonas

O confronto entre Clube do Remo e Amazonas FC, nesta quarta-feira (8), em Belém, vai além da disputa pela 3ª rodada da Copa Norte. Com o leão azulino e a onça do time amazonense como mascotes, a partida também desperta uma curiosidade: afinal, qual animal é mais forte na natureza?

🐆🦁 Depois de duas rodadas fora de casa pela Série A, o Remo volta a jogar na capital paraense pressionado por um resultado positivo. O duelo é tratado como decisivo para manter a equipe na briga por classificação na competição regional.

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Quem tem a mordida mais forte: leão ou onça?

Quando o assunto é força de mordida, a vantagem é clara da onça-pintada. O animal pode atingir até 2.000 PSI (libras por polegada quadrada), sendo capaz de perfurar crânios e até cascos de tartarugas com um único ataque.

Já o leão apresenta uma mordida significativamente menor, variando entre 600 e 650 PSI. Nesse aspecto, a onça supera o rival com folga e é considerada a mais potente entre os felinos.

Diferença de tamanho e força física

Apesar da desvantagem na mordida, o leão leva vantagem no porte físico. O animal pode atingir cerca de 250 kg, enquanto a onça-pintada chega a aproximadamente 158 kg.

Esse fator garante ao leão maior força em confrontos corporais diretos. Além disso, a espécie costuma viver em grupo, o que aumenta sua capacidade de dominar presas maiores na natureza.

Técnicas de caça são diferentes

Outro ponto de diferença está na forma de caça:

Onça-pintada: atua de forma solitária e aposta na força da mordida para matar rapidamente;

atua de forma solitária e aposta na força da mordida para matar rapidamente; Leão: caça em grupo e utiliza estratégia e cooperação para derrubar presas.

Essas características mostram que cada animal desenvolveu habilidades específicas para sobreviver em seu habitat.

Afinal, quem é o mais forte?

De forma geral, a análise aponta um equilíbrio com vantagens distintas:

Onça-pintada: mais forte na mordida e proporcionalmente mais potente;

mais forte na mordida e proporcionalmente mais potente; Leão: maior, mais pesado e com vantagem em força física geral.

Na prática, o leão é considerado o felino mais forte no conjunto, principalmente pelo tamanho e capacidade de combate. Já a onça se destaca pela potência e eficiência do ataque.