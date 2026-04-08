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Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas

Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real

O Liberal
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Equipamento tem tecnologia italiana (Ascom / Remo)

O Remo anunciou a aquisição de um equipamento Kineo para o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), reforçando a estrutura voltada à preparação física e ao desempenho dos atletas ao longo da temporada.

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A nova tecnologia será utilizada no controle e acompanhamento das avaliações físicas do elenco, permitindo um monitoramento mais preciso antes, durante e após as atividades. No mercado, a máquina, que tem tecnologia italiana custa mais de R$ 288 mil. 

“Para aquilo que a gente pretende, que é verificar o pré, o durante e o pós, a máquina é maravilhosa”, destacou o fisiologista do clube, Eric Cavalcante.

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De acordo com o profissional, o equipamento foi entregue no último sábado (4) e já começou a ser utilizado pelos atletas no Nasp. Ele detalhou que o uso da tecnologia está dividido em três frentes principais.

“A gente atua basicamente em três eixos. O primeiro é o preventivo, onde conseguimos avaliar o atleta em diferentes tipos de força, como dinâmica, isotônica e isométrica, além de identificar possíveis discrepâncias entre os membros. No segundo momento, entramos na parte terapêutica, trabalhando com diferentes ângulos na fisioterapia e na performance, o que contribui para a reabilitação. A partir disso, conseguimos montar atividades específicas para cada atleta, de acordo com a necessidade e o momento dele”, explicou.

Além das funções preventivas e de recuperação, o Kineo também será importante para o desenvolvimento da performance, especialmente por potencializar o trabalho dos membros inferiores, contribuindo para ganho de força, potência e rendimento em campo.

Outra novidade anunciada pelo clube é a aquisição de um sistema de GPS mais moderno, que permitirá o monitoramento em tempo real de dados dos jogadores durante treinos e partidas.

“Com essa tecnologia, conseguimos acompanhar métricas como distância percorrida, intensidade dos esforços, acelerações, desacelerações e níveis de desgaste físico. Essas informações são fundamentais para o planejamento e a preparação da equipe”, completou Eric.

O Núcleo Azulino de Saúde e Performance é comandado pelo médico Jean Klay e tem como foco a prevenção de lesões e a recuperação dos atletas.

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