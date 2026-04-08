Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real O Liberal 08.04.26 13h57 Equipamento tem tecnologia italiana (Ascom / Remo) O Remo anunciou a aquisição de um equipamento Kineo para o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp), reforçando a estrutura voltada à preparação física e ao desempenho dos atletas ao longo da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A nova tecnologia será utilizada no controle e acompanhamento das avaliações físicas do elenco, permitindo um monitoramento mais preciso antes, durante e após as atividades. No mercado, a máquina, que tem tecnologia italiana custa mais de R$ 288 mil. “Para aquilo que a gente pretende, que é verificar o pré, o durante e o pós, a máquina é maravilhosa”, destacou o fisiologista do clube, Eric Cavalcante. VEJA MAIS Com atletas da base e da Série A, Remo divulga relacionados para jogo contra o Amazonas Time azulino busca primeira vitória na Copa Norte nesta quarta-feira (8), no Mangueirão, contra a Onça-Pintada Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé Zagueiro Tchamba afirmou que o trabalho no Remo vem sendo bem feito e citou crescimento da equipe na temporada Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre De acordo com o profissional, o equipamento foi entregue no último sábado (4) e já começou a ser utilizado pelos atletas no Nasp. Ele detalhou que o uso da tecnologia está dividido em três frentes principais. “A gente atua basicamente em três eixos. O primeiro é o preventivo, onde conseguimos avaliar o atleta em diferentes tipos de força, como dinâmica, isotônica e isométrica, além de identificar possíveis discrepâncias entre os membros. No segundo momento, entramos na parte terapêutica, trabalhando com diferentes ângulos na fisioterapia e na performance, o que contribui para a reabilitação. A partir disso, conseguimos montar atividades específicas para cada atleta, de acordo com a necessidade e o momento dele”, explicou. Além das funções preventivas e de recuperação, o Kineo também será importante para o desenvolvimento da performance, especialmente por potencializar o trabalho dos membros inferiores, contribuindo para ganho de força, potência e rendimento em campo. Outra novidade anunciada pelo clube é a aquisição de um sistema de GPS mais moderno, que permitirá o monitoramento em tempo real de dados dos jogadores durante treinos e partidas. “Com essa tecnologia, conseguimos acompanhar métricas como distância percorrida, intensidade dos esforços, acelerações, desacelerações e níveis de desgaste físico. Essas informações são fundamentais para o planejamento e a preparação da equipe”, completou Eric. O Núcleo Azulino de Saúde e Performance é comandado pelo médico Jean Klay e tem como foco a prevenção de lesões e a recuperação dos atletas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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