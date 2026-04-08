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Com atletas da base e da Série A, Remo divulga relacionados para jogo contra o Amazonas

Time azulino busca primeira vitória na Copa Norte nesta quarta-feira (8), no Mangueirão, contra a Onça-Pintada

O Liberal
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Zé Welison e outros jogadores da Série A foram relacionados para o duelo (Raul Martins / Ascom Remo)

O Remo recebe o Amazonas nesta quarta-feira (8), no Mangueirão, pela terceira rodada da Copa Norte. A partida pode ser decisiva para as chances de classificação do Leão Azul para a próxima fase. Por isso, o treinador Léo Condé selecionou alguns jogadores que atuam na equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Entre os relacionados está o meia Yago Pikachu, que foi expulso do jogo contra o Grêmio no último domingo (5) e vai desfalcar o time contra o Vasco; o volante Patrick de Paula, que retorna após tratamento de pubalgia; e os atacantes Diego Hernández e Jajá.

Além deles, João Pedro, Gabriel Poveda, Zé Welison, Jaderson, Kayke Almeida e Léo Andrade também estão entre os relacionados, assim como Nico e Rafael Monti.

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O treinador azulino também selecionou dois jogadores da base: o goleiro Marcos e o atacante Tico, que já atuou em duas partidas com a camisa azulina nesta temporada.

Cenário

Com apenas um ponto somado em dois jogos, o Leão vê a distância para o líder Águia de Marabá chegar a oito pontos. O Azulão venceu o Galvez na última terça-feira (7) e chegou a 9 pontos no grupo B. Assim, como apenas dois times avançam por grupo e restam três rodadas, um novo tropeço, combinado a vitórias dos concorrentes diretos, pode deixar a equipe em situação praticamente irreversível na tabela.

O jogo ocorre a partir das 20h30, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

Confira a lista de relacionados

Goleiros

  • Ivan
  • Ygor Vinhas
  • Marcos A. (base)

Defensores

  • Matheus A.
  • Cufré
  • Tassano
  • Kayky Almeida
  • Léo Andrade

Meias

  • Zé Welison
  • Zé Ricardo
  • Catarozzi
  • Jaderson
  • Pavani
  • Panagiotis
  • Patrick de P.

Atacantes

  • Yago Pikachu
  • G. Poveda
  • Rafael Monti
  • João Pedro
  • Jajá
  • Diego H.
  • Nico
  • Tico (base)
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