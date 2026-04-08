Com atletas da base e da Série A, Remo divulga relacionados para jogo contra o Amazonas Time azulino busca primeira vitória na Copa Norte nesta quarta-feira (8), no Mangueirão, contra a Onça-Pintada O Liberal 08.04.26 12h34 Zé Welison e outros jogadores da Série A foram relacionados para o duelo (Raul Martins / Ascom Remo) O Remo recebe o Amazonas nesta quarta-feira (8), no Mangueirão, pela terceira rodada da Copa Norte. A partida pode ser decisiva para as chances de classificação do Leão Azul para a próxima fase. Por isso, o treinador Léo Condé selecionou alguns jogadores que atuam na equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entre os relacionados está o meia Yago Pikachu, que foi expulso do jogo contra o Grêmio no último domingo (5) e vai desfalcar o time contra o Vasco; o volante Patrick de Paula, que retorna após tratamento de pubalgia; e os atacantes Diego Hernández e Jajá. Além deles, João Pedro, Gabriel Poveda, Zé Welison, Jaderson, Kayke Almeida e Léo Andrade também estão entre os relacionados, assim como Nico e Rafael Monti. VEJA MAIS Remo lança combo de ingressos para jogos contra Amazonas e Vasco no Mangueirão Promoção garante entrada para duas partidas por valores reduzidos e é válida até quarta-feira, às 20h Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B Contra o Grêmio, Remo não sofre gol pela primeira vez no Brasileirão 2026 Time azulino tem uma das defesas mais vazadas no campeonato, com 17 gols sofridos O treinador azulino também selecionou dois jogadores da base: o goleiro Marcos e o atacante Tico, que já atuou em duas partidas com a camisa azulina nesta temporada. Cenário Com apenas um ponto somado em dois jogos, o Leão vê a distância para o líder Águia de Marabá chegar a oito pontos. O Azulão venceu o Galvez na última terça-feira (7) e chegou a 9 pontos no grupo B. Assim, como apenas dois times avançam por grupo e restam três rodadas, um novo tropeço, combinado a vitórias dos concorrentes diretos, pode deixar a equipe em situação praticamente irreversível na tabela. O jogo ocorre a partir das 20h30, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Confira a lista de relacionados Goleiros Ivan Ygor Vinhas Marcos A. (base) Defensores Matheus A. Cufré Tassano Kayky Almeida Léo Andrade Meias Zé Welison Zé Ricardo Catarozzi Jaderson Pavani Panagiotis Patrick de P. Atacantes Yago Pikachu G. Poveda Rafael Monti João Pedro Jajá Diego H. Nico Tico (base) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes remo copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 futebol Com atletas da base e da Série A, Remo divulga relacionados para jogo contra o Amazonas Time azulino busca primeira vitória na Copa Norte nesta quarta-feira (8), no Mangueirão, contra a Onça-Pintada 08.04.26 12h34 É HOJE! Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B 08.04.26 8h00 INGRESSOS Remo lança combo de ingressos para jogos contra Amazonas e Vasco no Mangueirão Promoção garante entrada para duas partidas por valores reduzidos e é válida até quarta-feira, às 20h 07.04.26 20h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! 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