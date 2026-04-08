Com atletas da base e da Série A, Remo divulga relacionados para jogo contra o Amazonas

O Remo recebe o Amazonas nesta quarta-feira (8), no Mangueirão, pela terceira rodada da Copa Norte. A partida pode ser decisiva para as chances de classificação do Leão Azul para a próxima fase. Por isso, o treinador Léo Condé selecionou alguns jogadores que atuam na equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

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Entre os relacionados está o meia Yago Pikachu, que foi expulso do jogo contra o Grêmio no último domingo (5) e vai desfalcar o time contra o Vasco; o volante Patrick de Paula, que retorna após tratamento de pubalgia; e os atacantes Diego Hernández e Jajá.

Além deles, João Pedro, Gabriel Poveda, Zé Welison, Jaderson, Kayke Almeida e Léo Andrade também estão entre os relacionados, assim como Nico e Rafael Monti.

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O treinador azulino também selecionou dois jogadores da base: o goleiro Marcos e o atacante Tico, que já atuou em duas partidas com a camisa azulina nesta temporada.

Cenário

Com apenas um ponto somado em dois jogos, o Leão vê a distância para o líder Águia de Marabá chegar a oito pontos. O Azulão venceu o Galvez na última terça-feira (7) e chegou a 9 pontos no grupo B. Assim, como apenas dois times avançam por grupo e restam três rodadas, um novo tropeço, combinado a vitórias dos concorrentes diretos, pode deixar a equipe em situação praticamente irreversível na tabela.

O jogo ocorre a partir das 20h30, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

Confira a lista de relacionados

Goleiros

Ivan

Ygor Vinhas

Marcos A. (base)

Defensores

Matheus A.

Cufré

Tassano

Kayky Almeida

Léo Andrade

Meias

Zé Welison

Zé Ricardo

Catarozzi

Jaderson

Pavani

Panagiotis

Patrick de P.

Atacantes

Yago Pikachu

G. Poveda

Rafael Monti

João Pedro

Jajá

Diego H.

Nico

Tico (base)