Com time alternativo, Remo encara o Amazonas para continuar vivo na Copa Norte Com apenas um ponto e risco real de eliminação precoce, Leão precisa vencer em casa para seguir com chances no Grupo B Igor Wilson 08.04.26 8h00 Kayky Almeida deve ser titular (Raul Martins/Remo) Depois de duas rodadas seguidas fora de casa pela Série A, o Remo volta a Belém nesta quarta-feira (8), com um compromisso que, mesmo fora do foco principal da temporada, ganhou caráter decisivo. Diante do Amazonas, pela 3ª rodada da Copa Norte, o time azulino entra em campo pressionado pela necessidade de vitória para seguir vivo na briga por classificação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com apenas um ponto somado em dois jogos — derrota para o Porto Velho e empate com o Monte Roraima —, o Leão vê a distância para os líderes Águia de Marabá e Porto Velho chegar a cinco pontos. Como apenas dois times avançam por grupo e restam três rodadas, um novo tropeço, combinado a vitórias dos concorrentes diretos, pode deixar a equipe em situação praticamente irreversível na tabela. VEJA MAIS Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé Zagueiro Tchamba afirmou que o trabalho no Remo vem sendo bem feito e citou crescimento da equipe na temporada Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre Mesmo diante desse cenário, a tendência é de que o técnico Léo Condé utilize uma formação alternativa, já projetando o confronto contra o Vasco, no próximo fim de semana, pela Série A, no Mangueirão. A base do time deve ser semelhante à que atuou na última rodada da competição regional, com Ygor Vinhas ou Ivan Quaresma no gol, Matheus Alexandre na lateral-direita, Marllon e Kayky Almeida na zaga e, caso se recupera de uma virose, Cufre ganhe a vaga na esquerda. Caso contrário, o treinador pode, mais uma vez, escalar o camarônes Tchamba improvisado na posição, assim como fez contra o Monte Roraima. No meio, a tendência é que o treinador escale Zé Ricardo e Zé Welison, sua força máxima na contenção. Jaderson aparece como opção também, enquanto o ataque deve ter Yago Pikachu — suspenso no Brasileirão —, Jajá e Gabriel Poveda. Mas, diante da necessidade de resultado, não será surpresa se Condé optar por colocar Diego Hernández, Taliari ou Alef Manga. Do outro lado, o Amazonas vem com moral para o duelo contra o Leão. Com três pontos, a equipe vem de vitória na estreia da Série C, onde venceu o Confiança, fora de casa, por 1 a 0. Antes disso, o clima estava pesado no clube, que vinha de derrota para o Águia de Marabá na competição regional e tentando se recuperar para seguir na disputa. Assim como o Remo, o time amazonense pode poupar peças, já que também divide atenções com a Série C. No ataque, o experiente Marcelo Cirino pode ser a principal novidade. Ficha técnica Remo x Amazonas 3ª rodada Grupo B Copa Norte 08/04 - Mangueirão Arbitragem: Árbitro principal: Anderson Ribeiro Goncalves Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Danilo Bonifacio Vieira Prováveis escalações: Remo: Ygor Vinhas (Ivan Quaresma), Matheus Alexandre, kayky Almeida, Marllon, Tchamba (Cufre), Zé Ricardo, Zé Welison (Jaderson), Leonel Picco, Yago Pikachu (Diego Hernández), Jajá (Alef Manga) e Gabriel Poveda (Taliari). Técnico: Léo Condé Amazonas: Renan; Iury; L. Coelho; R. Vitor; Fabiano; J. R. Jiménez; G. Domingos; G. Cipriano; P. L. Núñez; L. Guerra; Marcelo Cirino; Técnico: Cristian de Souza Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO É HOJE! 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