Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé Zagueiro Tchamba afirmou que o trabalho no Remo vem sendo bem feito e citou crescimento da equipe na temporada O Liberal 07.04.26 18h27 Tchamba foi um dos destaques do Remo nessa última rodada da Série A (Luis Carlos / Remo) O Remo empatou sem gols, fora de casa, contra o Grêmio-RS no último final de semana. O ponto conquistado rescendeu a esperança em dias melhores no Leão Azul, que deixou a lanterna e teve como um dos destaques da partida o zagueiro camaronês Tchamba, que retornou à sua posição de origem. O defensor azulino lamentou o empate, já que o Leão Azul teve chances claras de sair de campo vitorioso e projeta um time mais coeso nas próximas partidas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista coletiva, Tchamba falou do jogo contra o Grêmio, citou a importância do trabalho coletivo e projetou o jogo contra o Vasco, no próximo sábado. “Eu sou jogador do Remo, somos muitos jogadores, e temos um bom time. O jogo contra o Grêmio fiquei um pouco chateado, pois poderíamos vencer esse jogo, saímos de lá com um ponto. Acho que a equipe está se acertando, está trabalhando mais junto. Tem um novo treinador que precisa de tempo para ajustar tudo, acho que o próximo jogo vai ser muito, muito melhor”, disse. VEJA MAIS Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre Contra o Grêmio, Remo não sofre gol pela primeira vez no Brasileirão 2026 Time azulino tem uma das defesas mais vazadas no campeonato, com 17 gols sofridos Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino O camaronês de 27 anos está na sua primeira temporada jogando no Brasil e afirmou que esse ano terá uma temporada boa vestindo a camisa do Remo. Tchamba falou da importância dos jogadores entenderem a metodologia do técnico Léo Condé, além de citar a o crescimento do time remista dentro da competição. “Para mim, sem dúvida, que a temporada vai ser muito, muito boa, porque agora tem um novo mister que chega. E agora tem muito jogador também que traz essa mentalidade para trabalhar junto e não tenho dúvida que a temporada vai ser muito boa. A equipe está crescendo agora, tem que trabalhar mais e acho que o futuro e o próximo jogo vai ser melhor, sem dúvidas”, falou. Tchamba é zagueiro e atuou em algumas partidas fazendo a lateral-esquerda. O camaronês jogou na França defendendo a equipe do Strasbourg, jogou também pelo Stromsgodset da Noruega e o Sonderjske da Dinamarca. Nas suas últimas três temporadas defendeu as cores do Casa Pia, de Portugal. Com a camisa do Remo Tchamba entrou em campo sete vezes e é titular absoluto na equipe. 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