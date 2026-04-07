Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé

Zagueiro Tchamba afirmou que o trabalho no Remo vem sendo bem feito e citou crescimento da equipe na temporada

O Liberal
fonte

Tchamba foi um dos destaques do Remo nessa última rodada da Série A (Luis Carlos / Remo)

O Remo empatou sem gols, fora de casa, contra o Grêmio-RS no último final de semana. O ponto conquistado rescendeu a esperança em dias melhores no Leão Azul, que deixou a lanterna e teve como um dos destaques da partida o zagueiro camaronês Tchamba, que retornou à sua posição de origem. O defensor azulino lamentou o empate, já que o Leão Azul teve chances claras de sair de campo vitorioso e projeta um time mais coeso nas próximas partidas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em entrevista coletiva, Tchamba falou do jogo contra o Grêmio, citou a importância do trabalho coletivo e projetou o jogo contra o Vasco, no próximo sábado.

“Eu sou jogador do Remo, somos muitos jogadores, e temos um bom time. O jogo contra o Grêmio fiquei um pouco chateado, pois poderíamos vencer esse jogo, saímos de lá com um ponto. Acho que a equipe está se acertando, está trabalhando mais junto. Tem um novo treinador que precisa de tempo para ajustar tudo, acho que o próximo jogo vai ser muito, muito melhor”, disse.

VEJA MAIS

image Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano
Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre

image Contra o Grêmio, Remo não sofre gol pela primeira vez no Brasileirão 2026
Time azulino tem uma das defesas mais vazadas no campeonato, com 17 gols sofridos

image Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores
Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino

O camaronês de 27 anos está na sua primeira temporada jogando no Brasil e afirmou que esse ano terá uma temporada boa vestindo a camisa do Remo. Tchamba falou da importância dos jogadores entenderem a metodologia do técnico Léo Condé, além de citar a o crescimento do time remista dentro da competição.

“Para mim, sem dúvida, que a temporada vai ser muito, muito boa, porque agora tem um novo mister que chega. E agora tem muito jogador também que traz essa mentalidade para trabalhar junto e não tenho dúvida que a temporada vai ser muito boa. A equipe está crescendo agora, tem que trabalhar mais e acho que o futuro e o próximo jogo vai ser melhor, sem dúvidas”, falou.

Tchamba é zagueiro e atuou em algumas partidas fazendo a lateral-esquerda. O camaronês jogou na França defendendo a equipe do Strasbourg, jogou também pelo Stromsgodset da Noruega e o Sonderjske da Dinamarca. Nas suas últimas três temporadas defendeu as cores do Casa Pia, de Portugal. Com a camisa do Remo Tchamba entrou em campo sete vezes e é titular absoluto na equipe.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

tchamba

futebol

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé

Zagueiro Tchamba afirmou que o trabalho no Remo vem sendo bem feito e citou crescimento da equipe na temporada

07.04.26 18h27

futebol

Contra o Grêmio, Remo não sofre gol pela primeira vez no Brasileirão 2026

Time azulino tem uma das defesas mais vazadas no campeonato, com 17 gols sofridos

07.04.26 11h58

futebol

Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano

Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre

07.04.26 10h59

futebol

Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores

Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino

07.04.26 9h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira

07.04.26 7h00

futebol

Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo

Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul

07.04.26 9h00

Copa Libertadores da América

La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores

Deportivo La Guaira e Fluminense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

07.04.26 18h00

Copa Sul-Americana

Barracas x Vasco: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/04) pela Copa Sulamericana

Barracas e Vasco da Gama jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo

07.04.26 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda