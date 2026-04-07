Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé

O Remo empatou sem gols, fora de casa, contra o Grêmio-RS no último final de semana. O ponto conquistado rescendeu a esperança em dias melhores no Leão Azul, que deixou a lanterna e teve como um dos destaques da partida o zagueiro camaronês Tchamba, que retornou à sua posição de origem. O defensor azulino lamentou o empate, já que o Leão Azul teve chances claras de sair de campo vitorioso e projeta um time mais coeso nas próximas partidas.

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Em entrevista coletiva, Tchamba falou do jogo contra o Grêmio, citou a importância do trabalho coletivo e projetou o jogo contra o Vasco, no próximo sábado.

“Eu sou jogador do Remo, somos muitos jogadores, e temos um bom time. O jogo contra o Grêmio fiquei um pouco chateado, pois poderíamos vencer esse jogo, saímos de lá com um ponto. Acho que a equipe está se acertando, está trabalhando mais junto. Tem um novo treinador que precisa de tempo para ajustar tudo, acho que o próximo jogo vai ser muito, muito melhor”, disse.

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O camaronês de 27 anos está na sua primeira temporada jogando no Brasil e afirmou que esse ano terá uma temporada boa vestindo a camisa do Remo. Tchamba falou da importância dos jogadores entenderem a metodologia do técnico Léo Condé, além de citar a o crescimento do time remista dentro da competição.

“Para mim, sem dúvida, que a temporada vai ser muito, muito boa, porque agora tem um novo mister que chega. E agora tem muito jogador também que traz essa mentalidade para trabalhar junto e não tenho dúvida que a temporada vai ser muito boa. A equipe está crescendo agora, tem que trabalhar mais e acho que o futuro e o próximo jogo vai ser melhor, sem dúvidas”, falou.

Tchamba é zagueiro e atuou em algumas partidas fazendo a lateral-esquerda. O camaronês jogou na França defendendo a equipe do Strasbourg, jogou também pelo Stromsgodset da Noruega e o Sonderjske da Dinamarca. Nas suas últimas três temporadas defendeu as cores do Casa Pia, de Portugal. Com a camisa do Remo Tchamba entrou em campo sete vezes e é titular absoluto na equipe.