Haaland marca de cobertura, Manchester City vira sobre Chelsea e sobe para 4º no Inglês

Entre altos e baixos nesta temporada europeia, o Manchester City conquistou uma importante vitória neste sábado. Em casa, bateu o Chelsea de virada, por 3 a 1, com direito a um belo gol de cobertura de Erling Haaland no segundo tempo. O lance do norueguês ofuscou a falha grosseira do estreante Abdukodir Khusanov nos instantes iniciais da partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado pode fazer a torcida esquecer a dura derrota sofrida para o Paris Saint-Germain, no meio de semana, pela Liga dos Campeões. A virada de 4 a 2 parece não ter abalado o elenco do City, que alcançou os 41 pontos, superando o próprio Chelsea (40) na tabela. O time de Pep Guardiola ocupa o quarto lugar, enquanto o rival caiu para o sexto posto. Ambos seguem distantes do líder Liverpool, com 53 pontos e um jogo a menos.

A partida deste sábado contou com certa expectativa de torcedores brasileiros pela possibilidade da estreia de Vitor Reis. O zagueiro ex-Palmeiras não entrou em campo. E, do banco, viu seu novo colega de equipe, o usbeque Abdukodir Khusanov, estrear com um erro crítico.

Recém-contratado, o defensor de apenas 20 anos fez sua estreia direto como titular sem participar de um treino sequer com os demais companheiros. E, logo aos três minutos de jogo, errou feio numa cabeçada frustrada, tentando recuar para o goleiro Ederson. Madueke aproveitou o "presente" e mandou para as redes, abrindo o placar em favor do Chelsea.

A reação do City começou a ser ensaiada aos 10, quando Foden acertou a trave. As redes chegaram a balançar aos 33, mas a arbitragem anotou impedimento e anulou o gol. Aos 41, o City enfim buscou o empate. Gündogan fez belo lançamento do campo de defesa para o luso-brasileiro Matheus Nunes, que trombou com o goleiro Robert Sánchez. A bola, então, sobrou para Gvardiol apenas empurrar para o gol aberto.

O segundo tempo foi menos movimentado, mas contou com domínio dos donos da casa. A virada veio aos 22, com Haaland. Pela direita, o norueguês recebeu longo lançamento que veio lá do goleiro Ederson, conteve o marcador e aproveitou a posição avançada de Robert Sánchez para acertar linda cobertura. Ele se tornou o vice-artilheiro do Inglês, com 18 gol, atrás apenas dos 19 de Mohamed Salah, do Liverpool.

Autor do gol da virada, Haaland também foi decisivo para o terceiro gol. Aos 41, ele fez trabalho de pivô no meio-campo e deu assistência perfeita para Foden, que disparou em direção ao gol. O atacante se esquivou dos marcadores e bateu na saída do goleiro Robert Sánchez, selando a vitória do City.