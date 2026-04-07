Remo lança combo de ingressos para jogos contra Amazonas e Vasco no Mangueirão

O Clube do Remo anunciou uma promoção especial para os torcedores azulinos que desejam acompanhar de perto os próximos compromissos da equipe no Mangueirão. O clube disponibilizou um combo de ingressos válido para os jogos contra o Amazonas, pela Copa Norte, e diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

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Os bilhetes promocionais estão sendo vendidos com preços de R$ 100 para arquibancada e R$ 200 para cadeira, garantindo acesso às duas partidas. A oferta é por tempo limitado e segue disponível até esta quarta-feira (8), às 20h.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online, por meio do site da tickzi, plataforma oficial de vendas. A iniciativa busca aumentar a presença da torcida azulina em dois jogos considerados importantes para a sequência da temporada.

O Remo enfrenta o Amazonas nesta quarta-feira (8), às 20h, pela 3ª rodada da Copa Norte. Já no sábado (11), às 16h30, o adversário será o Vasco, em duelo válido pela Série A. Ambas as partidas serão disputadas no estádio Mangueirão.