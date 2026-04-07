Remo lança combo de ingressos para jogos contra Amazonas e Vasco no Mangueirão Promoção garante entrada para duas partidas por valores reduzidos e é válida até quarta-feira, às 20h O Liberal 07.04.26 20h38 O Clube do Remo anunciou uma promoção especial para os torcedores azulinos que desejam acompanhar de perto os próximos compromissos da equipe no Mangueirão. O clube disponibilizou um combo de ingressos válido para os jogos contra o Amazonas, pela Copa Norte, e diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os bilhetes promocionais estão sendo vendidos com preços de R$ 100 para arquibancada e R$ 200 para cadeira, garantindo acesso às duas partidas. A oferta é por tempo limitado e segue disponível até esta quarta-feira (8), às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos de forma online, por meio do site da tickzi, plataforma oficial de vendas. A iniciativa busca aumentar a presença da torcida azulina em dois jogos considerados importantes para a sequência da temporada. O Remo enfrenta o Amazonas nesta quarta-feira (8), às 20h, pela 3ª rodada da Copa Norte. Já no sábado (11), às 16h30, o adversário será o Vasco, em duelo válido pela Série A. Ambas as partidas serão disputadas no estádio Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a 2026 copa norte 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO INGRESSOS Remo lança combo de ingressos para jogos contra Amazonas e Vasco no Mangueirão Promoção garante entrada para duas partidas por valores reduzidos e é válida até quarta-feira, às 20h 07.04.26 20h38 Futebol Remo: Tchamba lamenta empate contra o Grêmio e cita trabalho de Léo Condé Zagueiro Tchamba afirmou que o trabalho no Remo vem sendo bem feito e citou crescimento da equipe na temporada 07.04.26 18h27 futebol Contra o Grêmio, Remo não sofre gol pela primeira vez no Brasileirão 2026 Time azulino tem uma das defesas mais vazadas no campeonato, com 17 gols sofridos 07.04.26 11h58 futebol Com a saída de Cantillo, Remo já dispensou sete jogadores desde o início do ano Time azulino confirmou a saída do meia colombiano nesta terça-feira (7), e outros seis atletas também deixaram a equipe nesse semestre 07.04.26 10h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira 07.04.26 7h00 Copa Libertadores da América La Guaira x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/04) pela Libertadores Deportivo La Guaira e Fluminense jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 18h00 futebol Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul 07.04.26 9h00 Copa Sul-Americana Barracas x Vasco: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/04) pela Copa Sulamericana Barracas e Vasco da Gama jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 07.04.26 18h00