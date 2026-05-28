Programa de trainee oferece vagas no Pará com salário de R$ 9 mil; veja como participar

A Vale e a Vale Metais Básicos abriram inscrições para um programa de trainee voltado a profissionais das áreas de Engenharia e Geologia. Ao todo, estão sendo ofertadas 42 vagas em diferentes estados do país, sendo 21 destinadas ao Pará. As inscrições seguem abertas até 22 de junho de 2026, por meio do site oficial da empresa.

O programa é direcionado a recém-formados e profissionais com até quatro anos de graduação. Os selecionados terão remuneração de R$ 9 mil, além de benefícios e participação em uma trilha estruturada de desenvolvimento técnico e de liderança.

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No Pará, a Vale disponibiliza nove vagas para atuação em Canaã dos Carajás e Parauapebas. Já a Vale Metais Básicos oferece 12 oportunidades em Parauapebas, Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte.

As demais vagas do processo seletivo estão distribuídas entre Minas Gerais, em municípios como Nova Lima, Itabira, Mariana, Itabirito, São Gonçalo do Rio Abaixo e Belo Horizonte, além de Vitória, no Espírito Santo.

Programa terá duração de 18 meses

Segundo a empresa, o programa de trainee terá duração de 18 meses e incluirá formação técnica, experiências práticas e acompanhamento de lideranças da companhia. O processo seletivo será composto por etapas online e presenciais, incluindo testes, painéis com equipes de Recursos Humanos e gestores, além de entrevistas finais com executivos.

A Vale informou que o modelo de seleção adotará avaliação oculta até as fases avançadas do processo. Informações como idade, instituição de ensino e estado civil dos candidatos não serão exibidas durante parte da seleção, com o objetivo de garantir imparcialidade na avaliação.

“Buscamos profissionais com potencial para liderar a transformação da mineração rumo a um futuro mais sustentável. Estar entre as melhores empresas para desenvolver carreira reforça nosso compromisso com formação, diversidade e crescimento dos nossos talentos”, afirmou a diretora de Recursos Humanos da Vale, Bruna Maffra.

Perfil dos candidatos

O programa é voltado para profissionais graduados em Engenharia, Geologia ou áreas correlatas, com até quatro anos de formação e disponibilidade para atuar nas regiões onde a empresa mantém operações.

A Vale atua principalmente na produção de minério de ferro, utilizado como matéria-prima na fabricação do aço. Já a Vale Metais Básicos é responsável pela produção de metais como níquel, cobre e cobalto, utilizados em baterias, veículos elétricos, energias renováveis e tecnologias ligadas à transição energética.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da empresa: vale.com/pt/programa-trainee-engenharia.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia