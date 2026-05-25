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Ciee abre vagas de estágio e aprendizagem no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

Candidatos podem buscar atendimento presencial no Edifício Síntese 21, na avenida Conselheiro Furtado, na Cremação, em Belém

Thaline Silva*
fonte

Iniciativas reforçam a inserção de jovens no mercado e a qualificação profissional no estado (Reprodução/Freepik)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) iniciou a semana com a oferta de vagas para programas de estágio e aprendizagem no Pará. As oportunidades buscam ampliar a inserção de jovens no mercado de trabalho e contribuir para a qualificação profissional no estado.

As vagas são destinadas a áreas como Administração, Nutrição e Engenharia de Produção, além de opções para estudantes do ensino médio. As bolsas-auxílio variam conforme a carga horária e a empresa contratante.

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Oportunidades são destinadas a estudantes de Administração, Direito, Contabilidade, Informática, Educação e outras áreas

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE, manter os dados atualizados e preencher informações complementares, como redação e vídeo de apresentação, o que pode aumentar as chances de encaminhamento para entrevistas. O atendimento presencial em Belém ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na unidade localizada na Avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Cremação.

Superior em Informática – ADS (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 08:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 6077685
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077685

Administração (Estágio)
• Cidade: Moju/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte
• Carga horária: 08:00 às 14:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
• Código da OE: 6057560
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6057560

Superior em Informática – S.I. (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 08:00 às 14:00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre
• Código da OE: 6062571
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6062571

Gastronomia (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 10:00 às 16:30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6065386
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6065386

Administração (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 09:00 às 15:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6074386
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6074386

Engenharia de Produção (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 10:00 às 16:30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6069837
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6069837

Administração (Estágio)
• Cidade: Castanhal/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte
• Carga horária: 07:00 às 13:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
• Código da OE: 6064481
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6064481

Nutrição (Estágio)
• Cidade: Marabá/PA
• Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 08:00 às 13:00
• Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre
• Código da OE: 6078224
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6078224

Ensino Médio (Estágio)
• Cidade: Parauapebas/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 13:30 às 18:30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre
• Código da OE: 6063905
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6063905

Superior em Gastronomia (Estágio)
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 09:00 às 15:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6060894
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6060894

Farmácia (Estágio)
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 12:01 às 18:01
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º período
• Código da OE: 6062806
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6062806

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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CIEE

vagas de estágio

Pará
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