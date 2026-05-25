Ciee abre vagas de estágio e aprendizagem no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) iniciou a semana com a oferta de vagas para programas de estágio e aprendizagem no Pará. As oportunidades buscam ampliar a inserção de jovens no mercado de trabalho e contribuir para a qualificação profissional no estado.

As vagas são destinadas a áreas como Administração, Nutrição e Engenharia de Produção, além de opções para estudantes do ensino médio. As bolsas-auxílio variam conforme a carga horária e a empresa contratante.

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Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE, manter os dados atualizados e preencher informações complementares, como redação e vídeo de apresentação, o que pode aumentar as chances de encaminhamento para entrevistas. O atendimento presencial em Belém ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na unidade localizada na Avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Cremação.

Superior em Informática – ADS (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 08:00 às 12:00

• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre

• Código da OE: 6077685

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6077685

Administração (Estágio)

• Cidade: Moju/PA

• Bolsa auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte

• Carga horária: 08:00 às 14:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

• Código da OE: 6057560

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6057560

Superior em Informática – S.I. (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 08:00 às 14:00

• Requisitos: Cursando do 3º ao 6º semestre

• Código da OE: 6062571

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6062571

Gastronomia (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 10:00 às 16:30

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6065386

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6065386

Administração (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 09:00 às 15:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 6074386

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6074386

Engenharia de Produção (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 10:00 às 16:30

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 6069837

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6069837

Administração (Estágio)

• Cidade: Castanhal/PA

• Bolsa auxílio: R$ 1.508,42 + auxílio-transporte

• Carga horária: 07:00 às 13:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre

• Código da OE: 6064481

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6064481

Nutrição (Estágio)

• Cidade: Marabá/PA

• Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 08:00 às 13:00

• Requisitos: Cursando do 4º ao 10º semestre

• Código da OE: 6078224

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6078224

Ensino Médio (Estágio)

• Cidade: Parauapebas/PA

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 13:30 às 18:30

• Requisitos: Cursando do 1º ao 5º semestre

• Código da OE: 6063905

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6063905

Superior em Gastronomia (Estágio)

• Cidade: Santarém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 09:00 às 15:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6060894

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6060894

Farmácia (Estágio)

• Cidade: Santarém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 12:01 às 18:01

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º período

• Código da OE: 6062806

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6062806

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia