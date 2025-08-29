Peão é pisoteado por touro durante montaria na Liga Nacional de Rodeio, em Barretos

O peão sul-mato-grossense Leonardo Santos, de 19 anos, natural de Sonora, foi pisoteado por um touro durante a montaria válida pela Liga Nacional de Rodeio (LNR) na 70ª edição do Rodeio de Barretos. O incidente aconteceu na noite desta quarta-feira (27) e chamou a atenção do público presente.

Leonardo permaneceu no touro Fama por 4,54 segundos. Após a queda, o animal, que pesa cerca de uma tonelada, continuou pulando e acabou pisoteando o peão, mesmo após ele já estar no chão. A equipe de manejo do rodeio agiu rapidamente para conter o touro.

O peão foi atendido imediatamente por paramédicos na arena e retirado em uma maca.

Segundo a organização do Rodeio de Barretos, Leonardo foi levado à Santa Casa de Barretos, onde passou por exames e foi liberado na manhã desta quinta-feira (28).

Histórico de vitórias no rodeio

Leonardo Santos tem se destacado no cenário do rodeio profissional brasileiro. Ele soma oito participações em competições da LNR e já conquistou seis títulos, incluindo uma vitória em sua cidade natal, Sonora (MS).

Final da Liga Nacional de Rodeio e premiação

A final da Liga Nacional de Rodeio será realizada neste sábado (30), em Barretos. A organização vai distribuir R$ 130 mil em prêmios aos peões mais bem colocados. Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta para o The American, o maior e mais bem pago rodeio do mundo.

The American: maior rodeio do mundo acontece em 2026

A próxima edição do The American Rodeo será realizada em 2026, no estado do Texas, nos Estados Unidos. O evento terá uma premiação total de 2 milhões de dólares, atraindo os melhores competidores do mundo.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)