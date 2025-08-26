Capa Jornal Amazônia
Frei Gilson entoa cânticos e reza para uma multidão em show na Festa do Peão de Barretos

Estadão Conteúdo

Na noite desta segunda-feira, 25, a arena da Festa do Peão de Barretos (SP), tradicionalmente ocupada por grandes nomes da música sertaneja, viveu um momento inédito de devoção. Frei Gilson, ligado à congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, reuniu uma multidão de 60 mil pessoas em uma apresentação marcada por cânticos religiosos, pregação e orações coletivas.

Com dois milhões de seguidores a mais que padre Marcelo Rossi no YouTube, onde promove transmissões diárias de oração, Frei Gilson é um dos maiores fenômenos da renovação religiosa digital no Brasil. A comoção em torno de sua presença foi tanta que a organização precisou abrir espaços adicionais para acomodar o público que seguia chegando além da capacidade estimada.

Além de religião

A presença do religioso transformou o Parque do Peão em um verdadeiro santuário ao ar livre. A estimativa inicial era de 40 mil fiéis, mas pouco antes do início do show, às 20h30, o público já ultrapassava os 60 mil. Para dar conta da multidão, a apresentação foi transmitida em telões instalados fora da arena.

Quem é Frei Gilson

Aos 38 anos, Gilson da Silva Pupo Azevedo, o Frei Gilson, reúne mais de 13 milhões de seguidores entre YouTube, Instagram e outras redes sociais. Reconhecido pelo carisma e pela forma acessível com que compartilha conteúdos religiosos, ele se destacou durante a pandemia com transmissões ao vivo às 4h da manhã para rezar o terço com fiéis de todo o país.

Sua influência extrapola os limites da religião. Nos últimos meses, Frei Gilson se viu no centro de debates políticos nas redes sociais, sendo associado a posições conservadoras e citado em disputas entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Cultura
