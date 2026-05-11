Inmet emite alerta laranja para tempestades no Pará, Amazonas e Roraima nesta segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para áreas do Amazonas, Roraima e Pará, no Norte do País, com validade até a noite desta segunda-feira, 11. Também chove em outras localidades do Norte e Nordeste, conforme aviso amarelo que tem validade até a noite de terça-feira, 12.

O instituto emitiu alerta amarelo, com validade até a noite desta segunda, para a incidência de ventos costeiros em áreas litorâneas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Trechos do litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia também estão com alerta amarelo para ventos costeiros ao menos até a noite de terça-feira.

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Cidade de São Paulo

A capital paulista amanheceu gelada nesta segunda, condição já esperada em decorrência da incursão de uma massa de ar frio de origem polar na retaguarda de uma frente fria que provocou chuva no decorrer do domingo, 10.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para baixas temperaturas.

O ar frio de origem polar vai manter as temperaturas baixas pelo menos até a quarta-feira, 13, principalmente nas madrugadas.

A expectativa é que a terça-feira seja mais um dia de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva, mas ainda com sensação de frio no decorrer do dia.

"A quarta-feira ainda deve apresentar uma madrugada com termômetros na casa dos 12°C e amanhecer com sol entre poucas nuvens. A tendência é de maior elevação das temperaturas no decorrer do dia", estima o CGE.

Na quinta-feira, 14, a máxima deve ser de 25ºC, com previsão de leve chuva. Já na sexta-feira, 15, a máxima volta a cair e há expectativa para fortes chuvas.