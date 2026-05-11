Programa Gás do Povo passa a ter calendário fixo de pagamento; confira a data

O Governo Federal confirmou uma mudança no calendário do Programa Gás do Povo que promete trazer mais previsibilidade para o orçamento das famílias de baixa renda em todo o país. A partir de maio de 2026, o benefício passará a ter data fixa de pagamento: os depósitos serão realizados sempre no dia 10 de cada mês.

A nova regra busca acabar com as dúvidas provocadas pelos calendários variáveis adotados anteriormente. Com a definição de uma data oficial, os beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) poderão se organizar com antecedência para a compra do botijão de gás de 13 quilos.

Maior estabilidade às famílias

Com a mudança, o governo pretende dar mais estabilidade ao benefício e reforçar a assistência às famílias que dependem do auxílio para manter despesas básicas dentro do orçamento doméstico. Os valores serão disponibilizados diretamente no aplicativo Caixa Tem, utilizado pelos programas sociais do Governo Federal.

A expectativa é de que a medida facilite o acesso ao benefício e reduza atrasos ou confusões relacionadas ao calendário de pagamentos. O Programa Gás do Povo substituiu o antigo auxílio-gás e garante a recarga gratuita do botijão para famílias em situação de vulnerabilidade social. A frequência das recargas pode variar conforme a composição familiar registrada no CadÚnico e os critérios estabelecidos pelo programa.

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Como vai funcionar o novo calendário do Gás do Povo?

O novo modelo de pagamento do Programa Gás do Povo passa a seguir um calendário fixo nacional, diferente do Bolsa Família, que mantém os repasses organizados conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social). Com a mudança, os depósitos do benefício serão realizados sempre no dia 10 de cada mês.

O benefício pago em maio foi definido em R$ 102, valor equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos, segundo levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Como conseguir o Gás do povo?

Para receber o auxílio, a família precisa atender aos critérios estabelecidos pelo programa. Entre as exigências estão ter pelo menos duas pessoas na composição familiar, possuir renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo e manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado nos últimos 24 meses.

A atualização cadastral é considerada essencial para garantir a permanência no programa e evitar bloqueios no pagamento do benefício.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)