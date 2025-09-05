Capa Jornal Amazônia
Como conseguir botijão de gás de graça pelo Governo? Conheça o 'Gás do Povo'

O programa, que na verdade é uma versão ampliada e ajustada de outro já existente, o "auxílio-gás", objetiva alcançar cerca de de 15,5 milhões de famílias até março de 2026

Gabrielle Borges
fonte

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 12 milhões de domicílios ainda utilizam lenha e gás de forma combinada para cozinhar. Imagem Ilustrativa (Freepik)

Você sabia que é possível conseguir botijão de gás de graça através de um programa do Governo Federal? Lançado na última quinta-feira (04), o "Gás do Povo", programa do governo federal, objetiva distribuir gás de cozinha para 15,5 milhões de famílias em todo o país até março de 2026. 

O programa, que, na verdade, é uma versão ampliada e ajustada de outro já existente, o "auxílio-gás", que atende a 5,13 milhões de famílias. No modelo anterior, o benefício era pago em dinheiro. Agora, será oferecida a gratuidade na compra do botijão. Veja como funciona, quem tem direito, quando começa e como fazer para receber o benefício.

O que é o programa "Gás do Povo"?

O Gás do Povo é um programa social do Governo Federal do Brasil criado para subsidiar integralmente o custo do botijão de gás de cozinha (GLP de 13kg) para famílias de baixa renda. A iniciativa faz parte dos esforços do governo para reduzir o impacto da inflação nos lares mais vulneráveis, garantindo acesso a um item essencial para alimentação e higiene.

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 12 milhões de domicílios ainda utilizam lenha e gás de forma combinada para cozinhar. Entre esses, aproximadamente 5 milhões são famílias de baixa renda que não possuem condições para comprar um botijão.

Quando começa o programa?

O programa passará por uma transição gradativa entre a modalidade atual e o novo formato. Mas a previsão é que os primeiros botijões comecem a ser entregues ainda em novembro deste ano e que, até março de 2026, atinja cerca de 15,5 milhões de famílias.

Quem tem direito ao "Gás do Povo"?

O Gás do Povo é destinado a famílias que se enquadram nos seguintes critérios:

  • Estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico);
  • Possuem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 799,00 em 2025);
  • A participação no programa pode ser acumulada com outros benefícios e o Programa Bolsa Família.

Famílias com 2 integrantes receberão até três botijões por ano. Já as famílias com três integrantes receberão até quatro botijões por ano. Famílias com quatro ou mais integrantes receberão até seis botijões por ano.

Qual o valor do benefício?

O valor do benefício no programa será definido por estado e atualizado periodicamente.. Haverá uma espécie de “vale-gás”  que não poderá ser utilizado para outros fins. O programa não cobre o valor do frete e o beneficiário terá de arcar com esse custo

O pagamento é feito diretamente na conta digital da Caixa Econômica Federal, por meio do app Caixa Tem ou saque com cartão social.

Como e onde retirar o gás?

São quatro as possibilidades para a retirada do produto:

  • uso de um aplicativo específico,
  • um cartão próprio para o programa,
  • QR Code via Caixa Econômica
  •  cartão do Bolsa Família.

O detalhamento dessas opções sairá antes de 30 de outubro, informou o governo federal. O beneficiário vai retirar os botijões diretamente nas revendas credenciadas mais próximas de sua moradia.  A gratuidade será concedida no momento da compra, mediante validação eletrônica na revenda habilitada.

Como o beneficiário pode tirar dúvidas sobre o programa?

O cidadão que se enquadrar nos critérios podem ligar no telefone 121 e tirar todas as dúvidas. O serviço ficará disponível 24h, sete dias por semana. Também será possível entrar em contato pelo canal FalaBR, do Governo Federal.

Das Unidades da Federação, oito estados terão mais de um milhão de famílias beneficiadas. São elas: Pará (1,11 milhão); Maranhão (1,01 milhão); Ceará (1,13 milhão); Pernambuco (1,14 milhão); Bahia (1,84 milhão); Rio de Janeiro (1,12 milhão); Minas Gerais (1,20 milhão); e São Paulo (1,87 milhão).

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

economia

Brasil

botijão de gás

GÁS DO POVO
Economia
