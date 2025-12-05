Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Venda de TVs dispara em Belém com estoques quase zerados; movimento deve seguir aquecido até a Copa

Bons resultados começaram na Black Friday e devem se manter em alta graças à Copa do Mundo, avaliam lojistas

Maycon Marte e Gabi Gutierres
fonte

Venda de televisores aumenta com Black Friday e Copa do Mundo (Igor Mota | O Liberal)

A venda de televisões em Belém registrou números expressivos, com até 80% dos estoques vendidos em algumas lojas durante as megapromoções da Black Friday, em novembro, e há uma estimativa dos lojistas paraenses de que esse movimento siga até o início do próximo ano. Os vendedores da capital explicam que os modelos mais procurados foram os de televisores maiores e modernos, o que também está relacionado à preparação para a Copa do Mundo de 2026, quando as famílias se reúnem para assistir e torcer pela seleção brasileira.

O estoque quase zerado foi uma das provas de que o período da Black Friday deste ano superou o do ano anterior, como descreve o vendedor paraense Carlos Maia, que trabalha no centro comercial de Belém. Nesse cenário, ele conta que foi necessário, inclusive, adotar as “vendas futuras”, modalidade em que os consumidores finalizam a compra online e retiram os produtos presencialmente na loja.

Maia explica que ainda haverá novas liquidações em janeiro, mas dá poucos detalhes sobre margem de desconto ou demais estratégias, para manter o segredo de mercado. A maior expectativa agora é com a Copa do Mundo no próximo ano, que também se somou às ofertas da Black Friday, provocando as vendas expressivas.

“Estamos também otimistas com a Copa do Mundo de 2026 e, por isso, estamos repondo nosso estoque, visando um aumento nas vendas. Adotamos estratégias para atrair os clientes, oferecendo preços competitivos, para que se sintam satisfeitos ao realizar suas compras conosco e possam desfrutar da final da Copa do Mundo, que, com certeza, estaremos lá para celebrar”, afirma Maia.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Vendas no varejo para o Natal devem somar R$ 72,71 bi e crescer 2,1% ante 2024, aponta CNC]]

image Natal 2025: comércio de Belém projeta alta de 6,9% nas vendas com impacto do 13º salário
Sindilojas aponta que injeção de recursos da COP 30 e novo salário mínimo impulsionam o varejo; descontos da Black Friday continuam

image Em Belém, fãs dos Guns N' Roses fazem fila para comprar ingressos físicos; vendas iniciam às 17h
A apresentação está agendada para o dia 25 de abril de 2026, no Mangueirão

Big Telas

Maia ainda aponta que as vendas foram, sobretudo, dos modelos maiores. “Em relação ao tamanho, as TVs de 60 polegadas para cima são as mais procuradas. Os clientes buscam telas de 65 a 75 polegadas para desfrutar de uma qualidade de imagem superior, como se estivessem em um cinema”, explica. Esse movimento também foi percebido por Ezequiel Amaral, gerente de uma loja no comércio, que defende a oportunidade atípica como principal fator dessa procura.

O gerente explica que as pessoas, preparadas ou não, aproveitaram os descontos mais vantajosos ofertados na Black Friday para adquirir modelos até maiores do que esperavam anteriormente. Alguns dos consumidores que buscavam telas menores, como as de 32 polegadas, por exemplo, trocavam por maiores, de 50 a 75 polegadas. “Foi possível, através das promoções e do parcelamento facilitado, sem juros em diversas vezes, possibilitar a aquisição de um televisor maior e com mais recursos”, destaca.

Amaral descreve que a estratégia daqui em diante é manter promoções atraentes para continuar conquistando consumidores, o que já está sendo feito para o período natalino, mas que segue até a Copa, quando as vendas devem deslanchar. “Esperamos que, nos primeiros meses do próximo ano, a procura por televisores continue alta, impulsionada pela proximidade da Copa, especialmente para aqueles que não conseguiram adquirir um televisor agora”, avalia.

Marcus Matos, outro gerente de loja em Belém, explica que a rede que representa, vem registrando um aumento expressivo na procura por televisores, sobretudo os de grandes dimensões, movimento que tem elevado o faturamento do setor. Segundo ele, essa preferência por telas maiores se intensificou em períodos de grande audiência, como as finais da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e deve ganhar ainda mais força com a aproximação da Copa do Mundo do próximo ano. No varejo interno, ele descreve esses modelos como “Big Telas”, categoria que hoje concentra a maioria da demanda.

Matos acrescenta que esse avanço nas vendas tem impulsionado diretamente o crescimento da empresa. A expectativa é de que o desempenho continue favorável até o início de janeiro, período em que a empresa realiza uma liquidação tradicional, considerada uma das promoções de maior impacto da rede. Com isso, ele projeta um novo incremento no faturamento específico do segmento de televisores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

venda de tvs
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Brasil

Bolsa cai 4,31% em dia tenso e reverte início positivo de mês

Queda ocorreu após anúncio de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial

05.12.25 19h55

vulnerabilidade de renda

Novo Bolsa Família reduziu beneficiários e valor total de benefícios entre 2023 e 2025

Entre os beneficiários observados no início de 2023, 31,25% já não estavam mais no programa em outubro de 2025

05.12.25 17h55

PESQUISA

Endividamento recua em novembro, mas segue acima do registrado em 2024 no Pará

Pesquisa mostra que 69,5% dos consumidores declararam possuir dívidas, abaixo do índice de outubro (70,2%), mas ainda superior ao observado em novembro do ano anterior (66,9%)

05.12.25 17h20

COMBUSTÍVEIS

Preços dos combustíveis no Pará têm comportamento misto em novembro, aponta levantamento

Gasolina registra leve queda e alcança menor média do Norte; diesel comum sobe e etanol segue estável

05.12.25 12h59

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

Concurso

Concurso da Caixa: veja as vagas no Pará com salários de até R$ 16,4 mil

As inscrições vão de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2025, pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa é de R$ 68

27.11.25 13h28

ECONOMIA

13º salário: primeira parcela deve ser paga até esta sexta-feira

O valor é calculado pela soma de metade do salário bruto com a média dos adicionais

28.11.25 8h58

mudanças

Não tem mais sentido, com avanços tecnológicos, manter atual jornada de trabalho, diz Lula

Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada

04.12.25 14h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda