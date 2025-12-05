Venda de TVs dispara em Belém com estoques quase zerados; movimento deve seguir aquecido até a Copa

A venda de televisões em Belém registrou números expressivos, com até 80% dos estoques vendidos em algumas lojas durante as megapromoções da Black Friday, em novembro, e há uma estimativa dos lojistas paraenses de que esse movimento siga até o início do próximo ano. Os vendedores da capital explicam que os modelos mais procurados foram os de televisores maiores e modernos, o que também está relacionado à preparação para a Copa do Mundo de 2026, quando as famílias se reúnem para assistir e torcer pela seleção brasileira.

O estoque quase zerado foi uma das provas de que o período da Black Friday deste ano superou o do ano anterior, como descreve o vendedor paraense Carlos Maia, que trabalha no centro comercial de Belém. Nesse cenário, ele conta que foi necessário, inclusive, adotar as “vendas futuras”, modalidade em que os consumidores finalizam a compra online e retiram os produtos presencialmente na loja.

Maia explica que ainda haverá novas liquidações em janeiro, mas dá poucos detalhes sobre margem de desconto ou demais estratégias, para manter o segredo de mercado. A maior expectativa agora é com a Copa do Mundo no próximo ano, que também se somou às ofertas da Black Friday, provocando as vendas expressivas.

“Estamos também otimistas com a Copa do Mundo de 2026 e, por isso, estamos repondo nosso estoque, visando um aumento nas vendas. Adotamos estratégias para atrair os clientes, oferecendo preços competitivos, para que se sintam satisfeitos ao realizar suas compras conosco e possam desfrutar da final da Copa do Mundo, que, com certeza, estaremos lá para celebrar”, afirma Maia.

Big Telas

Maia ainda aponta que as vendas foram, sobretudo, dos modelos maiores. “Em relação ao tamanho, as TVs de 60 polegadas para cima são as mais procuradas. Os clientes buscam telas de 65 a 75 polegadas para desfrutar de uma qualidade de imagem superior, como se estivessem em um cinema”, explica. Esse movimento também foi percebido por Ezequiel Amaral, gerente de uma loja no comércio, que defende a oportunidade atípica como principal fator dessa procura.

O gerente explica que as pessoas, preparadas ou não, aproveitaram os descontos mais vantajosos ofertados na Black Friday para adquirir modelos até maiores do que esperavam anteriormente. Alguns dos consumidores que buscavam telas menores, como as de 32 polegadas, por exemplo, trocavam por maiores, de 50 a 75 polegadas. “Foi possível, através das promoções e do parcelamento facilitado, sem juros em diversas vezes, possibilitar a aquisição de um televisor maior e com mais recursos”, destaca.

Amaral descreve que a estratégia daqui em diante é manter promoções atraentes para continuar conquistando consumidores, o que já está sendo feito para o período natalino, mas que segue até a Copa, quando as vendas devem deslanchar. “Esperamos que, nos primeiros meses do próximo ano, a procura por televisores continue alta, impulsionada pela proximidade da Copa, especialmente para aqueles que não conseguiram adquirir um televisor agora”, avalia.

Marcus Matos, outro gerente de loja em Belém, explica que a rede que representa, vem registrando um aumento expressivo na procura por televisores, sobretudo os de grandes dimensões, movimento que tem elevado o faturamento do setor. Segundo ele, essa preferência por telas maiores se intensificou em períodos de grande audiência, como as finais da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e deve ganhar ainda mais força com a aproximação da Copa do Mundo do próximo ano. No varejo interno, ele descreve esses modelos como “Big Telas”, categoria que hoje concentra a maioria da demanda.

Matos acrescenta que esse avanço nas vendas tem impulsionado diretamente o crescimento da empresa. A expectativa é de que o desempenho continue favorável até o início de janeiro, período em que a empresa realiza uma liquidação tradicional, considerada uma das promoções de maior impacto da rede. Com isso, ele projeta um novo incremento no faturamento específico do segmento de televisores.