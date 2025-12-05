Preços dos ovos caem de forma generalizada em Belém e reduções chegam a mais de 20%

Os preços dos ovos de galinha voltaram a registrar queda em Belém no mês de novembro de 2025, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA) divulgado nesta sexta-feira (5/12). A redução ocorreu em todas as marcas e formatos pesquisados em feiras livres, mercados municipais e supermercados da capital, consolidando um processo de acomodação após os reajustes observados no primeiro semestre.

De acordo com o órgão, os recuos foram expressivos e chegam a -12,54% no último mês, em relação a outubro. O movimento é interpretado como resultado de uma combinação entre maior oferta, custos de produção mais controlados e menor pressão da demanda.

Nos supermercados, a dúzia de ovos da marca Top apresentou queda significativa. Em novembro do ano passado, o produto custava em média R$ 11,84 — valor que se manteve até dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Em outubro deste ano, o preço médio havia subido para R$ 12,36. Com o recuo registrado no mês passado, a dúzia passou a custar R$ 10,81, queda de 12,54% em relação a outubro. No acumulado do ano e dos últimos 12 meses, a redução chega a 8,70%.

A bandeja com 30 unidades da mesma marca também teve forte recuo. Vendida a R$ 28,99 entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, passou para R$ 24,96 em outubro e caiu para R$ 22,93 em novembro. A diminuição foi de 8,13% no mês e de 20,90% tanto no acumulado de 2025 quanto no comparativo anual.

Nas feiras livres e mercados municipais, a tendência de queda se repetiu. A bandeja com 15 ovos, que custava R$ 11,30 em novembro de 2024, passou a R$ 11,26 no fim do ano e manteve esse valor em janeiro. Em outubro, o preço já havia recuado para R$ 9,77, chegando a R$ 9,59 em novembro, redução de 1,84% no mês e de mais de 15% no acumulado de 12 meses.

Para a bandeja com 30 unidades comercializada nesses pontos, o preço médio caiu de R$ 22,75 em novembro de 2024 para R$ 19,14 em novembro deste ano — baixa de 2,30% entre outubro e novembro e de 15,87% em 12 meses.

Na avaliação do DIEESE/PA, as reduções registradas em novembro contribuem para aliviar o orçamento das famílias, especialmente entre os consumidores de menor renda. Como os ovos são um dos principais substitutos das carnes, cujos preços costumam ser mais elevados e voláteis, a queda observada amplia o acesso a fontes de proteína, reduz a pressão sobre a cesta básica e melhora indicadores de segurança alimentar na capital paraense.

Supermercados — dúzia (marca Top):

Nov/2024 a Jan/2025: R$ 11,84

Out/2025: R$ 12,36

Nov/2025: R$ 10,81

Supermercados — bandeja com 30 ovos (marca Top)

• Nov/2024 a Jan/2025: R$ 28,99

• Out/2025: R$ 24,96

• Nov/2025: R$ 22,93

Feiras — bandeja com 15 ovos

• Nov/2024: R$ 11,30

• Dez/2024/Jan/2025: R$ 11,26

• Out/2025: R$ 9,77

• Nov/2025: R$ 9,59

Feiras — bandeja com 30 ovos

• Nov/2024: R$ 22,75

• Dez/2024/Jan/2025: cerca de R$ 22,66

• Out/2025: R$ 19,59

• Nov/2025: R$ 19,14

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia