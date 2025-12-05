Preços dos combustíveis no Pará têm comportamento misto em novembro, aponta levantamento
Gasolina registra leve queda e alcança menor média do Norte; diesel comum sobe e etanol segue estável
O Pará encerrou novembro com um cenário dividido nos preços dos combustíveis, segundo o mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O levantamento, que consolida as transações realizadas em 21 mil postos credenciados, indica que a gasolina foi o único combustível a registrar queda no estado: recuou 0,15% frente a outubro e passou a custar, em média, R$ 6,71 por litro — a menor média da região Norte.
