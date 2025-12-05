Capa Jornal Amazônia
Preços dos combustíveis no Pará têm comportamento misto em novembro, aponta levantamento

Gasolina registra leve queda e alcança menor média do Norte; diesel comum sobe e etanol segue estável

Gabi Gutierrez
fonte

Litro da gasolina chegou a R$6,17 em um estabelecimento da capital paraense (Igor Mota | O Liberal)

O Pará encerrou novembro com um cenário dividido nos preços dos combustíveis, segundo o mais recente Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O levantamento, que consolida as transações realizadas em 21 mil postos credenciados, indica que a gasolina foi o único combustível a registrar queda no estado: recuou 0,15% frente a outubro e passou a custar, em média, R$ 6,71 por litro — a menor média da região Norte.

Na direção oposta, o diesel comum subiu 0,29% e fechou o mês a R$ 6,90/l. Já o etanol e o diesel S-10 permaneceram estáveis, comercializados a R$ 5,15 e R$ 6,63 por litro, respectivamente.

Para Renato Mascarenhas, Diretor de Rede de Abastecimento da Edenred Mobilidade, o comportamento distinto reflete a dinâmica de cada produto no mercado regional.“A gasolina teve uma leve redução e registrou a menor média da região Norte, reflexo de um mercado um pouco mais acomodado. Já o diesel comum apresentou alta, influenciado pela renovação de estoques e pela dinâmica de oferta local”, explica.

Ele destaca ainda que o etanol e o diesel S-10 reforçaram um mês de variações moderadas e que, apesar da estabilidade do etanol, a relação de custo mantém a gasolina como a alternativa economicamente mais favorável no estado.

“É fundamental que o consumidor avalie essa diferença na hora de abastecer. No entanto, para além do custo, a escolha pelo etanol é uma decisão consciente em favor do meio ambiente. Por ser um combustível de fonte renovável, ele é um pilar importante para a transição para uma mobilidade de baixo carbono”, afirma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

preço da gasolina em Belém
Economia
.
