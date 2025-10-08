Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TCU nega representação sobre possíveis irregularidades no programa 'Gás do Povo'

A Corte de Contas concluiu que a representação não foi acompanhada por indícios de irregularidades

Estadão Conteúdo
No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 12 milhões de domicílios ainda utilizam lenha e gás de forma combinada para cozinhar. Imagem Ilustrativa (Freepik)

O Tribunal de Contas da União (TCU) negou hoje uma representação sobre possíveis irregularidades, do ponto de vista fiscal, relacionadas ao programa "Gás do Povo". O autor, deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), alegou que o programa estaria sendo executado à margem das leis orçamentárias.

A Corte de Contas concluiu que a representação não foi acompanhada por indícios de irregularidades e não atendeu aos requisitos de admissibilidade. Como a Broadcast mostrou no mês passado, auditores do Tribunal avaliaram positivamente o programa. A versão turbinada do auxílio gás tem previsão de alcançar 15,5 milhões de famílias em todo o País até março de 2026.

Palavras-chave

COMBUSTÍVEIS/GÁS DO POVO/TCU/IRREGULARIDADES
