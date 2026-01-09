Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula veta integralmente projeto que regulariza imóveis rurais em regiões de fronteira

Segundo mensagem do presidente, a proposta fragilizaria o controle da União e comprometeria a soberania e defesa nacional

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente nesta sexta-feira, 9, o projeto de lei que ratifica novos imóveis rurais em áreas de fronteira. Segundo mensagem do presidente publicada no Diário Oficial da União (DOU), a proposta fragilizaria o controle da União e comprometeria a soberania e defesa nacional. O prazo estabelecido pela atual legislação é de 2030.

"A proposta também fragilizaria o controle da União na revisão desses atos e comprometeria a soberania e a defesa nacional. Ademais, ao restringir a obrigatoriedade de realização do georreferenciamento de imóveis rurais em todo o território nacional, retardaria a digitalização da malha fundiária rural brasileira e comprometeria a segurança jurídica dos registros públicos de imóveis rurais", diz a mensagem do presidente.

A proposta, de autoria da bancada do agronegócio no Congresso, ratifica a venda ou a concessão de terras em faixa de fronteira. Segundo o texto, seria concedido um prazo adicional de 15 anos para a ratificação contados a partir da publicação da norma. O prazo poderia ser suspenso enquanto o processo de registro tramitar no cartório ou no Congresso, ou enquanto houver proibição jurídica específica ou incapacidade civil do interessado por perda da lucidez.

O Congresso, agora, pode derrubar o veto do presidente ao projeto. Para isso, é necessária aprovação da maioria absoluta dos deputados (257 votos) e senadores (41 votos) em sessão conjunta das Casas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/VETO/PL/REGULARIZAÇÃO/PROJETO RURAL/FRONTEIRA/DOU
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

AVANÇO

'Belém entra em 2026 com foco em entregas, escuta popular e legado da COP 30', diz Igor Normando

Em entrevista exclusiva, o perfeito diz que 2025 foi ano de “arrumar a casa” e anuncia os novos passos da gestão municipal para este ano

10.01.26 16h00

Gilmar Mendes: Atuação de Lewandowski em ministério foi marcada pelo enfrentamento ao crime

10.01.26 13h08

política

Lula exonera Lewandowski e nomeia Manoel Carlos de Almeida Neto como ministro da Justiça

Lewandowski assumiu o cargo em fevereiro de 2024,

10.01.26 10h48

Lula nomeia ministro interino da Justiça e PT disputa vaga ainda não criada da Segurança

10.01.26 8h57

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

Aniversário de Belém

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade

Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

07.01.26 19h03

Política

Ato em Belém repudia ataque à Venezuela e denuncia ofensiva imperialista na América Latina

Trabalhadores, ativistas e estudantes defenderam a soberania venezuelana

05.01.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda