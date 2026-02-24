Jader Filho diz que MCMV entregou mais de 50 mil moradias no Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta terça-feira (24), durante o programa Bom Dia, Ministro, que o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) já contratou cerca de 54 mil unidades habitacionais no Pará em pouco mais de três anos. O balanço inclui moradias em áreas urbanas e rurais e integra o pacote de investimentos federais voltados à habitação e à regularização fundiária no estado.

Segundo o ministro, somente no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, o volume de recursos destinados ao Pará chega a aproximadamente R$ 4,5 bilhões. “No Estado do Pará, nós já chegamos a cerca de 54 mil unidades contratadas só nesse período de três anos, um pouco mais de três anos, tanto nas zonas rurais quanto na área urbana”, declarou.

Ele destacou ainda que, considerando todas as ações sob responsabilidade do Ministério das Cidades, o montante de investimentos no estado se aproxima de R$ 8 bilhões. O valor inclui obras de mobilidade urbana, saneamento e projetos executados em parceria com o governo estadual, prefeituras e com recursos do FGTS.

“Se nós formos pegar tudo aquilo que foi destinado de recursos dentro do Ministério das Cidades, nós estamos chegando perto de R$ 8 bilhões em obras de mobilidade, em obras de saneamento, tanto em parceria com o Estado ou com os municípios, ou a partir dos recursos que foram destinados pelo FGTS, pelo Minha Casa Minha Vida”, afirmou.