Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Jader Filho diz que MCMV entregou mais de 50 mil moradias no Pará

Segundo o ministro, somente no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, o volume de recursos destinados ao Pará chega a aproximadamente R$ 4,5 bilhões

Gabi Gutierrez
fonte

Jader Filho durante visita técnica às obras do Tapanã, em Belém (Foto: Ministério das Cidades)

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta terça-feira (24), durante o programa Bom Dia, Ministro, que o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) já contratou cerca de 54 mil unidades habitacionais no Pará em pouco mais de três anos. O balanço inclui moradias em áreas urbanas e rurais e integra o pacote de investimentos federais voltados à habitação e à regularização fundiária no estado.

Segundo o ministro, somente no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, o volume de recursos destinados ao Pará chega a aproximadamente R$ 4,5 bilhões. “No Estado do Pará, nós já chegamos a cerca de 54 mil unidades contratadas só nesse período de três anos, um pouco mais de três anos, tanto nas zonas rurais quanto na área urbana”, declarou.

Ele destacou ainda que, considerando todas as ações sob responsabilidade do Ministério das Cidades, o montante de investimentos no estado se aproxima de R$ 8 bilhões. O valor inclui obras de mobilidade urbana, saneamento e projetos executados em parceria com o governo estadual, prefeituras e com recursos do FGTS.

“Se nós formos pegar tudo aquilo que foi destinado de recursos dentro do Ministério das Cidades, nós estamos chegando perto de R$ 8 bilhões em obras de mobilidade, em obras de saneamento, tanto em parceria com o Estado ou com os municípios, ou a partir dos recursos que foram destinados pelo FGTS, pelo Minha Casa Minha Vida”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ministro Jader Filho

ministério das cidades
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

TRE do Pará inicia projeto piloto no WhatsApp para reduzir filas no dia da votação

Projeto piloto busca reduzir filas no dia da votação por meio da redistribuição voluntária de cerca de 59 mil eleitores para seções menos saturadas

24.02.26 11h28

ATUAÇÃO

Ministro Jader Filho diz que MCMV já recebeu R$ 330 bilhões

Jader afirmou no Bom Dia, Ministro que programa já alcançou 2,2 milhões de moradias contratadas desde 2023

24.02.26 11h09

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

HABITAÇÃO

Jader Filho diz que MCMV entregou mais de 50 mil moradias no Pará

Segundo o ministro, somente no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, o volume de recursos destinados ao Pará chega a aproximadamente R$ 4,5 bilhões

24.02.26 9h50

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura de Belém afirma que ocupação da Funpapa deve atrasar salários dos servidores

Município aciona a Justiça após ocupação da sede da fundação e alerta para risco no processamento da folha de pagamento dos servidores

19.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda