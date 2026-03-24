Sebrae confirma palestra com Giovanna Antonelli no encerramento do evento ‘Mulheres da Amazônia’

A atriz Giovanna Antonelli realizará uma palestra sobre empreendedorismo feminino nesta quarta-feira (25), durante o encerramento do evento “Mulheres da Amazônia”, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/Pará). A atividade ocorre às 19h, na sede do Sebrae, no bairro do Umarizal, e será aberta ao público. A participação da artista foi confirmada nesta terça-feira (24) pela diretora técnica da instituição no estado, Domingas Ribeiro, durante o primeiro dia de programação.

A iniciativa integra as ações do mês da mulher e tem como foco o fortalecimento da marca pessoal de empreendedoras. Ao longo desta terça-feira, o evento reuniu 70 participantes previamente inscritas na Villa Domos, também no Umarizal, em um circuito de oficinas simultâneas. A programação segue nesta quarta-feira, com atividades durante o dia no mesmo espaço, antes da palestra de encerramento.

A programação segue nesta quarta-feira, com atividades durante o dia no mesmo espaço, antes da palestra de encerramento (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Domingas Ribeiro explicou que a proposta foi criar um ambiente de aprendizado prático e troca de experiências. “Criamos esse circuito para valorização da mulher como pessoa e como negócio. Quando ela se valoriza como liderança, acaba valorizando também o seu empreendimento”, destacou. As oficinas foram distribuídas em sete domos temáticos, com grupos de até dez mulheres em cada espaço, abordando temas como posicionamento digital, imagem pessoal, vestimenta e networking.

A participação de Giovanna Antonelli foi confirmada pela diretora técnica do Sebrae Pará, Domingas Ribeiro (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

A diretora explicou ainda que o formato busca oferecer atenção individualizada às participantes. “São espaços pequenos, mas acolhedores, que permitem direcionar melhor cada mulher, tirar dúvidas e contribuir com o crescimento dos negócios”, afirmou. A expectativa, segundo ela, é que novas edições do projeto ocorram ao longo do ano.

Entre as facilitadoras das oficinas esteve a maquiadora profissional Ana Mendez, que atua há 14 anos no setor de beleza. Ela ministrou a palestra “A pele que comunica”, abordando a relação entre imagem pessoal e posicionamento de marca. “A nossa imagem influencia muito nas conexões e no negócio. Muitas participantes não tinham noção de como a maquiagem pode impactar na percepção do mercado, e estão saindo com uma visão mais estratégica”, explicou.

A maquiadora profissional Ana Mendez ministrou a palestra “A pele que comunica” (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Para as participantes, o evento tem sido uma oportunidade de aprendizado e conexão. A empreendedora Andrea Pinto, que atua há três anos com desidratação de alimentos amazônicos, participou de cinco oficinas e destacou o ambiente de troca. “Reunir mulheres é sempre muito gratificante. A gente tem muito a somar umas com as outras, ainda mais sendo todas empreendedoras. Está sendo um momento de muito conhecimento”, afirmou.

A empreendedora Andrea Pinto participou de cinco oficinas e destacou o ambiente de troca (Foto: Wganer Santana/O Liberal)

Andrea trabalha com a desidratação de produtos como jambu e cupuaçu, com foco em ampliar o alcance desses insumos para além da região amazônica. Ela diz que os conteúdos apresentados já devem impactar diretamente o negócio. “Principalmente na internet. Quero levar a marca de forma mais técnica e alcançar melhores resultados”, disse.

Fã de Giovanna Antonelli, a empreendedora também demonstrou expectativa para a palestra de encerramento. “Ela tem uma presença muito forte nas redes sociais e causa admiração. Poder ouvir ela vai agregar ainda mais ao evento”, afirmou.

A palestra desta quarta-feira é aberta ao público e deve encerrar a programação com foco em inspiração e estratégias para mulheres que empreendem ou desejam iniciar no mercado. As inscrições para a palestra podem ser feitas no site https://pa.lojavirtualsebrae.com.br/loja