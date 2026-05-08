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Economia

Filhos mantêm a tradição e vão às compras movimentando shopping em Belém

Lojistas afirmam que vendas se intensificaram na quinta-feira (7) e devem seguir em alta até o domingo (10), Dia das Mães 

Valéria Nascimento
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Dia das Mães de 2026 se consolida como a segunda data mais importante do varejo nacional, atrás somente do Natal (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Com movimentação bem acima da frequência de rotina, os lojistas do shopping center que funciona na avenida Independência, no bairro do Mangueirão, em Belém, estavam animados com o ritmo crescente das vendas às vésperas do Dia das Mães, neste domingo (10)

Com quatro anos de experiência como vendedora em uma loja de calçados e bolsas femininas, Cristine Mourão, disse que a tradição no shopping center da avenida Centenário, no bairro Mangueirão, é de os clientes deixarem as compras para a última hora. “O movimento começa mesmo na quinta, sexta, sábado e até no domingo, dia das mães, porque como tem muitos restaurantes no shopping, os filhos vêm com as mães para almoçar, e acabam fazendo a mãe escolher o que ela prefere. Muitos filhos não sabem escolher sozinhos”, disse Cristine.

Movimento de consumidores cresce pelo Dia as Mães

Ela informou que a loja não aumentou o número de funcionários para este mês de maio, mas aumentou o número de produtos. “Chegou a coleção do Dia das Mães. Temos bolsas de todos os tamanhos, para todas as idades. Bolsa para notebook, para passear na praça e para trabalhar. A gente vende sapatilha comfort, sapatilha usaflex, scarpin. As que mais têm saído são as na faixa de R$ 500 a R$ 800. E sai muita sapatilha a partir de R$ 200 e escarpam a partir de R$ 300.

A fisioterapeuta Lorena Oliveira estava na companhia da mãe, Maria, e do pai, Artêmio Oliveira, na noite desta sexta-feira no shopping da avenida Independência. Lorena mora em Belém, mas os pais residem em Portel, na Ilha do Marajó. Maria contou que este Dia das Mães será bem especial para ela e a família, porque vão passar o dia todos juntos em Belém. Sobre o presente, o trio estava à procura de algo que agradasse Maria por completo.

"Não é comum a gente vir junto em família ver o meu presente, já que eu não moro em Belém. Eu já vim com uma ideia, quero uma bolsa. Mulher gosta de bolsa, é um acessório que é essencial para a gente no nosso dia a dia, no passeio, em todos os momentos. Então, está sendo um momento memorável para mim, estar com eles, procurando um presente. Tenho outro filho, mas ele mora em Fortaleza e já estou esperando a ligação carinhosa dele”, contou Maria sorrindo.

Para fomentar os negócios, o shopping promove o sorteio de um Jeep 0 km. A ação vale até o próximo dia 14 de junho, já incluindo o Dia dos Namorados (12/6). A cada R$ 500 em compras, o cliente ganha números para concorrer ao Jeep.

A gerente de marketing do shopping, Raphaella Rocha disse que as duas datas (Dia das Mães e Dia dos Namorados) são sempre promissoras para o comércio de Belém. “Essas duas datas remetem a pessoas especiais, que merecem ser reconhecidas. Com a campanha, reforçamos o compromisso do shopping de proporcionar aos clientes uma experiência de compra ainda mais completa, com a possibilidade de premiar não apenas quem é presenteado nas datas, mas também quem presenteia e participa da nossa campanha”, destacou Raphaella.

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