Biscoitos decorados feitos em casa viram negócio com mil clientes no Pará

O que começou como um gesto simples de afeto materno virou uma operação empresarial que hoje atende mais de mil clientes corporativos no Pará. A trajetória da empreendedora Bianca Fernandes mistura maternidade, produção artesanal, inovação tecnológica e expansão empresarial construída dentro de Belém. Os primeiros biscoitos nasceram na cozinha de casa, preparados para o filho levar à creche.

Bianca desenhava personagens, escrevia nomes à mão e transformava o lanche em um momento afetivo. Sem qualquer planejamento empresarial naquele início, os produtos passaram a chamar atenção entre colegas, vizinhos e amigos.

“Eu procurava sempre fazer um lanchinho diferente pra ele, desenhava personagens, desenhava o nome dele para proporcionar um momento especial no lanchinho, para ele lembrar de mim na creche”, relembra.

Com o aumento da procura, a produção doméstica deixou de ser suficiente. O modelo artesanal já não acompanhava a demanda e a empreendedora precisou reformular completamente o negócio. A saída encontrada foi investir em impressão 3D aplicada à personalização de biscoitos, tecnologia que, naquele período, ainda era pouco difundida fora de São Paulo.

“Não dava mais para eu produzir biscoitos decorados, pintados à mão, e era só eu que pintava. Pensei que precisava bolar outra ideia e iniciar uma produção em maior escala”, afirma.

Foi nesse processo de expansão que o Sicredi passou a integrar a trajetória da empresa. Por meio da cooperativa, Bianca conseguiu acesso a linhas de crédito que permitiram ampliar a estrutura física, investir em equipamentos e melhorar a logística de entregas com a aquisição de veículo próprio via consórcio.

Segundo a empreendedora, o apoio financeiro foi decisivo para consolidar o crescimento da fábrica, onde hoje funcionam os setores administrativo, estoque e produção da Bia Biscoitos Decorados. “O Sicredi entrou na expansão da primeira fábrica para essa atual, maior, que tem todos os equipamentos. Conseguimos um empréstimo com capital de giro para fazer esse crescimento acontecer”, disse.

Bianca também destaca que a relação construída com a instituição financeira foi diferente da experiência que teve em outros bancos, principalmente pelo acompanhamento mais próximo durante o desenvolvimento do negócio. “Tivemos um atendimento personalizado, humanizado”, afirmou.

Atualmente, a empresa reúne lojas físicas, produção industrial e um portfólio voltado ao atendimento empresarial. Apesar da expansão, Bianca afirma que a motivação inicial continua sendo a mesma que deu origem ao negócio: a maternidade.

Os filhos, Hildergard Filho, de 11 anos, e Zoé, de sete, cresceram acompanhando o funcionamento da empresa entre fornadas, testes de receitas e decisões administrativas. Para ela, a vontade de estar mais presente na vida das crianças foi o principal fator que motivou a mudança de rumo profissional. “Talvez antes de ser mãe eu não tivesse feito escolhas tão grandes, tão decisivas que fossem influenciar no meu futuro”, afirma.

Hoje, o negócio que nasceu dentro de casa ocupa estrutura própria e se consolidou no mercado paraense apostando em personalização, tecnologia e produção em escala, mantendo como origem a ideia de transformar um simples lanche escolar em uma demonstração de cuidado.