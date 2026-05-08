Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Programa Luz Para Todos atenderá cerca de 230 mil novas famílias, diz ministro

Segundo o ministro, a medida irá beneficiar, ainda, os produtores rurais com a possibilidade de utilização nos novos equipamentos elétricos que sua rotina produtiva

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (Tauan Alencar / MME)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira, 8, que o Programa Luz para Todos irá atender até 233 mil novas famílias com a ampliação do alcance da política assinada durante evento em Brasília, com foco em comunidades remotas da Amazônia e no uso produtivo da energia para geração de renda.

De acordo com o ministério, as mudanças incluem novos critérios técnicos, monitoramento de resultados e prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade social, cozinhas comunitárias e iniciativas ligadas à bioeconomia.

"O programa terá um novo alcance. Atenderá cerca de 230 mil novas famílias. A maior novidade é a possibilidade do uso produtivo da energia do programa. Uma antiga demanda das comunidades locais. Vai poder levar a energia com mais força", afirmou durante evento em Brasília (DF).

Segundo o ministro, a medida irá beneficiar, ainda, os produtores rurais com a possibilidade de utilização nos novos equipamentos elétricos que sua rotina produtiva.

"Avançarmos e levar força, em especial ao campo, para produzir mais, seja por pequeno, por médio ou grande agricultor. Com a ampliação das famílias, poderão receber equipamentos mais compactos para gerar renda própria, por exemplo, moendo açaí."

Silveira estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, no evento que oficializou a renovação dos contratos de concessão de um grupo de 14 distribuidoras de energia elétrica do País. Com duas empresas com contratos já renovados, são agora 16 concessionárias com prorrogação na prestação de serviço por mais 30 anos.

Hoje, o foco dos anúncios são os investimentos que serão destravados com a prorrogação antecipada dos contratos. O valor somado deve chegar aos R$ 130 bilhões nos próximos cinco anos, inicialmente projetados.

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) representa 99,6% das distribuidoras, com 42 associadas. "Nosso segmento de distribuição está investindo e investirá até 2029, R$ 235 bilhões", disse a presidente da entidade, Patricia Audi.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ENERGIA

LUZ PARA TODOS

ALEXANDRE SILVEIRA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

demanda

Programa Luz Para Todos atenderá cerca de 230 mil novas famílias, diz ministro

Segundo o ministro, a medida irá beneficiar, ainda, os produtores rurais com a possibilidade de utilização nos novos equipamentos elétricos que sua rotina produtiva

08.05.26 18h20

moeda

Dólar fecha abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez desde janeiro de 2024

Em baixa desde a abertura do pregão, o dólar rompeu o piso de R$ 4,90 durante a primeira hora de negócios

08.05.26 18h03

punições

Silveira: Aneel agora tem ferramentas para responsabilizar má prestação do serviço de energia

Silveira estava ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no evento que consolidou a assinatura dos termos de prorrogação

08.05.26 18h01

energia

Lula: é muito gratificante apresentar à sociedade a ideia de que nunca mais teremos um apagão

O presidente afirmou nesta sexta-feira, 8, que, diante dos avanços do setor energético, é possível pensar em um País em que nunca mais ocorram apagões

08.05.26 17h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

OPORTUNIDADE

AGU abre inscrições para programa de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1,5 mil

Seleção é realizada em parceria com o Ciee e contempla estudantes do ensino médio e superior; prazo segue até 12 de maio

30.04.26 20h33

entrevista

TAP aposta na Amazônia como destino estratégico para o turismo europeu, diz diretor da companhia

Atualmente, empresa opera seis voos semanais para Belém e três para Manaus, transportando cerca de 75 mil passageiros por ano

02.05.26 16h00

ECONOMIA

Novo Desenrola Brasil: Governo libera novo pacote de renegociação de dívidas; confira o que se sabe

Com a reformulação do programa, a expectativa é ampliar o alcance da política de crédito e facilitar a regularização da situação financeira de milhões de brasileiros inadimplentes.

04.05.26 9h39

MEDIDA DO GOVERNO

Como usar o FGTS para pagar dívidas? Entenda a iniciativa do governo federal

Governo prevê liberar até R$ 4,5 bilhões do fundo para reduzir inadimplência, com descontos que podem chegar a 90% nas renegociações

01.05.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda