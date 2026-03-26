Filho de Adriana Esteves e ator Marco Ricca vive affair com filha de Tato Gabus Mendes

Felipe Ricca e Luiza Gabus Mendes iniciaram um relacionamento após o término de um namoro de dez anos do ator. O vínculo entre os dois ocorreu durante as gravações da série "Habeas Corpus", produção dirigida por Luiz Villaça e com participação de Marjorie Estiano no elenco. O projeto marca a estreia de Luiza na televisão brasileira.

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Felipe Ricca tem 26 anos e é filho dos atores Adriana Esteves e Marco Ricca, além de ser enteado de Vladimir Brichta. No ano passado, ele atuou no remake da novela "Vale Tudo" no papel do veterinário Carlos, além de manter atividade como músico. Luiza Gabus Mendes tem 20 anos e pertence a uma linhagem de profissionais da teledramaturgia por ser filha de Tato Gabus Mendes e Lídia Brondi, neta do autor Cassiano Gabus Mendes e sobrinha de Cássio Gabus Mendes.

Residente em São Paulo, Luiza tem se deslocado com frequência para o Rio de Janeiro. No mês de fevereiro, a atriz utilizou a residência de Marco Ricca como hospedagem. Luiza estuda teatro desde a infância e, nos últimos dois anos, passou a ser representada por uma agência artística para atuar no setor, conciliando a carreira de atriz com trabalhos como modelo.