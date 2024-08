Cássio Gabus Mendes deixa Globo após 42 anos de empresa e no dia de seu aniversário

O ator Cássio Gabus Mendes anunciou que não terá seu contrato renovado pela TV Globo após 42 anos de trabalho. Assim, ele se junta ao grupo de profissionais da teledramaturgia que deixaram a emissora após décadas de trabalho. E um detalhe: no caso de Cassio, o fim do ciclo se encerrará no dia do seu aniversário, em 29 de agosto, quando ele completa 63 anos.

O ator declarou ao jornal Folha de S.Paulo: "Está tudo certo. A vida continua. Tenho alguns projetos paralelos que ainda não estão fechados. E posso também voltar para lá [Globo] para algum outro trabalho", relatou.

O fim da política de contratos fixos da Globo possibilita que a emissora diminua a folha de pagamentos e evite pagar funcionários mesmo que eles não estejam trabalhando.