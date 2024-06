Ex- galã da Globo, Marcello Antony, anuncia trabalho como corretor de imóveis de luxo fora do país

O ator Marcello Antony, de 59 anos, usou as redes sociais para informar que está de profissão nova: o galã agora é também corretor de imóveis de luxo. “É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito”, disse em uma publicação no Instagram. Assista:

Longe das novelas no Brasil desde 2017, quando atuou em “Malhação: viva a diferença”. Mas também ficou conhecido pelos papéis em “Senhora do destino”, “Belíssima”, “Amor à vida” e “Fina estampa”.

Ele se mudou para Portugal há 6 anos. Em solo português, o ator trabalhou nas telenovelas “Valor da vida” (2018), e, mais recentemente, “Morangos com açúcar”, em 2023.

Marcello alterou a biografia das redes sociais colocando o contato profissional como correto após anunciar a novidade. Em 2016, ele tentou empreender no Brasil, abrindo uma hamburgueria localizada no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.