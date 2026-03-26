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Festival Feira Viva promove capacitação em bolos e doces vegetais para intolerâncias alimentares

Oficina conduzida pela chef Lorena Coelho ensina a adaptar receitas para restrições alimentares e fortalece a economia criativa

O Liberal
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Oficina conduzida pela chef Lorena Coelho ensina a adaptar receitas para restrições alimentares (Divulgação)

Pessoas que empreendem ou planejam iniciar um negócio têm a oportunidade de participar de uma oficina nesta sexta-feira, dia 27 de março de 2026. A atividade ocorre na Usina da Paz de Marituba e foca na produção de bolos e doces de origem vegetal para atender pessoas com intolerâncias alimentares. A condução do evento fica sob a responsabilidade de Lorena Coelho, que atua na Confeitaria Bolo de Cristal. O cronograma estabelece o início das atividades às 9h, com a instalação de uma feira de gastronomia baseada em plantas. Às 10h, começa a oficina intitulada Bolos inclusivos, onde são apresentadas técnicas de substituição de ingredientes e métodos para a confecção de doces sem o uso de produtos de origem animal.

Lorena Coelho explica que a intenção da atividade é demonstrar a viabilidade de produzir doces para restrições alimentares por meio da adaptação de receitas com insumos vegetais. A profissional também aborda como essas práticas podem gerar abertura de mercado, alcance de novos consumidores e aplicação de consciência nos processos de produção. Esta oficina compõe o cronograma do Festival Feira Viva, projeto que trabalha a articulação entre indivíduos, empresas e marcas em torno de modelos de vida, produção e consumo na região da Amazônia.

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“A proposta é mostrar que é possível criar doces acessíveis e saborosos mesmo diante de restrições alimentares, adaptando receitas com técnicas e ingredientes à base de plantas. A partir disso, a gente também conversa sobre como essas escolhas podem abrir novas oportunidades de negócio, ampliando o público e trazendo mais consciência para a produção”, explica Lorena Coelho.

O histórico do projeto em 2026 inclui a programação realizada nos dias 7 e 8 de março, no Centur, em Belém. Naquela ocasião, o evento contabilizou a presença de três mil pessoas que participaram de apresentações musicais, feiras, palestras e outras oficinas. Além da ação em Marituba, o cronograma de formação incluiu uma atividade no dia 13 de março na Usina da Paz do Icuí, onde o tema central foi a transição de produtos convencionais para versões vegetais.

Durante o encontro em Marituba, ocorre um diálogo entre a ministrante e os participantes sobre a aplicação de técnicas de confeitaria e as possibilidades de modificação de fórmulas tradicionais para atender demandas de saúde e dieta. A oficina estabelece uma reflexão sobre a prática do empreendedorismo a partir da elaboração de itens que incluam diferentes perfis de público e sobre as chances de expansão dentro desse setor do mercado gastronômico.

A iniciativa está inserida nas frentes de capacitação de mão de obra e fomento à economia na região amazônica. O objetivo central é o estreitamento de laços entre empreendimentos e iniciativas que operam sob a lógica da sustentabilidade no território. Os indivíduos que desejam garantir uma vaga na oficina devem acessar o link que consta na biografia do perfil oficial do festival na rede social Instagram para preencher o formulário de inscrição.

Agende-se

Data: sexta-feira, 27 de março
Hora: 9h – Início da mini-feira gastronômica plant-based; 10h – Oficina
Local: Usina da Paz – Marituba (Rua Bom Sossego, s/n, Setor V, bairro Nova União)

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