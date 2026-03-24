Oficina de fotografia com celular mobiliza jovens em comunidade de Mosqueiro

No último fim de semana, jovens da comunidade Vila Sapo do Cajueiro, em Mosqueiro, participaram de uma oficina gratuita de fotografia com celular. A atividade, que integrou a exposição “Catarse – Olhares da Periferia” do fotógrafo Everaldo Nascimento, reuniu moradores para produzir imagens sobre o próprio território.

Durante a programação, os participantes aprenderam noções básicas de fotografia. Eles registraram o cotidiano da comunidade, destacando a paisagem ribeirinha, a pesca artesanal e outros aspectos da vida local. A iniciativa estimulou o olhar dos jovens e valorizou as práticas culturais e sociais da região.

Novo Projeto Audiovisual

O engajamento dos jovens participantes aponta para possíveis desdobramentos. Entre eles, destaca-se a criação de um projeto de formação audiovisual. A iniciativa será voltada à produção de vídeos e conteúdos digitais pelos próprios moradores.

Sidney Augusto, morador da comunidade, avalia que a proposta pode ampliar a visibilidade do Cajueiro. “Seria muito importante fazer vídeos e fotos para divulgar o lugar e atrair mais pessoas, porque muita gente ainda não conhece a comunidade”, afirma.

A proposta do projeto em elaboração prevê oficinas de audiovisual. Os conteúdos abordarão roteiro, captação de imagens e edição de vídeos. A iniciativa também pretende estimular a produção de materiais que destaquem a cultura local e o potencial turístico da região.

Jovens como produtores de conteúdo

A expectativa é que os jovens da Vila Sapo do Cajueiro assumam o papel de produtores de conteúdo. Eles registrarão histórias, saberes e modos de vida da comunidade. O fotógrafo Everaldo Nascimento explica que a ideia surgiu do diálogo com os moradores. "Os jovens demonstraram muito interesse. A proposta é fortalecer esse potencial e criar condições para que eles contem suas próprias histórias", destaca.

O projeto será inscrito em edital público. Se aprovado, ele será desenvolvido na própria comunidade, com a participação direta dos moradores.

A iniciativa reforça o papel da cultura como ferramenta de inclusão social. Ela demonstra como projetos locais podem gerar novas oportunidades para jovens em territórios ribeirinhos.