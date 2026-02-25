Capa Jornal Amazônia
Curro Velho abre inscrições para oficina gratuita de teatro; saiba como participar

Atividade com o grupo Cena Aberta recebe interessados até 2 de março, com inscrições presenciais em Belém

Hannah Franco
fonte

Curro Velho abre inscrições para oficina gratuita de teatro. (Foto: Marcelo Lelis / Agência Pará)

O Núcleo de Oficinas Curro Velho, em Belém, está com inscrições abertas para a oficina gratuita de teatro “Cena em Construção”. Os interessados têm até o dia 2 de março para garantir vaga na atividade de formação cênica, que será ministrada pelo grupo Cena Aberta. As inscrições são realizadas presencialmente.

A formação é voltada para pessoas a partir de 16 anos e ocorre no próprio Curro Velho, localizado no bairro do Telégrafo. O atendimento para inscrição é feito das 9h às 17h.

Fundado em 1976, o grupo Cena Aberta é reconhecido pela atuação no teatro paraense, com trajetória marcada por propostas de resistência e crítica social.

Oficina de teatro terá módulos teóricos e práticos

A oficina será realizada de 2 a 27 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h30, no Teatro do Curro Velho. A metodologia está dividida em dois eixos: teórico e prático. No módulo teórico, os participantes terão contato com:

  • Leitura de texto;
  • Psicologia dos personagens;
  • História do figurino.

Já o módulo prático prevê:

  • Exercícios de criação de cenas;
  • Confecção de cenografia;
  • Experiência externa em brechó para seleção de figurinos.

O corpo docente é formado por Margaret Refkalefsky (Direção e Figurino), Cezar Machado (Cenografia), Cláudio Didimano (Maquiagem) e Adan Costa (Preparação Corporal).

O processo formativo será concluído com uma mostra aberta ao público no dia 10 de abril, às 19h, no Teatro do Curro Velho. Na ocasião, os alunos apresentarão o resultado das experimentações cênicas desenvolvidas ao longo do curso. 

Serviço

Oficina de Teatro “Cena em Construção”

Inscrições: de 23 de fevereiro a 2 de março

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho

Endereço: rua Professor Nelson Ribeiro, 287, Telégrafo

Horário de inscrição: 9h às 17h

Período das aulas: 2 a 27 de março, das 9h30 às 11h30

Público-alvo: pessoas a partir de 16 anos

Atividade: gratuita

