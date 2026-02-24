Inscrições presenciais para cursinho pré-Enem gratuito no Emaús iniciam nesta quinta-feira (26)
Para se inscrever, é preciso comparecer presencialmente ao Emaús, localizado no bairro do Bengui
As inscrições para o cursinho pré-Enem gratuito da Rede Confluências de Educação Popular, na sede do Movimento República de Emaús, terão início nesta quinta-feira (26), de forma presencial. Para a matrícula, o estudante deve comparecer presencialmente à sede, localizada no bairro do Bengui, e apresentar apenas o RG. Não há limite de vagas. As inscrições seguem até 3 de março, das 8h30 às 11h30.
A iniciativa é uma parceria com o Movimento República de Emaús, com o objetivo de democratizar o acesso à Universidade, a partir de uma educação de qualidade, crítica e gratuita. As aulas do cursinho serão realizadas aos sábados, de 8h às 13h30.
Em Belém e Ananindeua, a Rede Confluências de Educação Popular se constitui enquanto programa de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), vinculado ao Instituto de Educação (ICED), e constrói alternativas de educação em conjunto com associações de moradores, centros comunitários e movimentos culturais.
Serviço
Inscrições presenciais para cursinho pré-Enem gratuito da Rede Confluências de Educação Popular.
Período: de 26 de fevereiro à 3 de março
Horário: 8h30 às 11h30
Documentos necessários: RG
Local: Movimento República de Emaús. Av. Padre Bruno Sechi, 17 - Benguí
Mais informações: (91) 98086-6146 (apenas Whatsapp) ou por e-mail: redeconfluenciasbelem@gmail.com
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
