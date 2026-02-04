Cursinho pré-vestibular da UFPA encerra inscrições nesta quinta; veja como se inscrever

Encerram nesta quinta-feira (5) as inscrições para o cursinho popular do Programa de Educação Tutorial de Física da Universidade Federal do Pará (PET-Física/UFPA), e o processo pode ser realizado até às 23h59 no site oficial do PET-Física. O Projeto Universidade Aberta (PUA) oferta turmas preparatórias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A prova objetiva para ingresso nas turmas do PUA Extensivo e do PUA Específico será realizada no dia domingo (8), das 9h às 11h. A seleção será constituída de 20 questões, divididas entre as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, com o conteúdo programático já disponível no Edital do Processo Seletivo.

Para participar do teste, os candidatos devem confirmar a inscrição por meio da doação de dois quilogramas de alimentos não perecíveis, entre os dias 5 e 6 de fevereiro. A confirmação será realizada presencialmente até sábado (7), das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 8h até 12h no sábado, no Laboratório de Física – Ensino (Sala do PET-Física), localizado no Campus Básico da UFPA, anexo ao Laboratório de Ensino de Física.

Vagas

No primeiro semestre de 2026, serão ofertadas 320 vagas, distribuídas em três turmas diferentes, entre o período matutino e vespertino. A primeira delas é o PUA Extensivo, que aborda todas as disciplinas referentes ao Enem e conta com 160 vagas. Já o PUA Específico disponibiliza 80 vagas para quem deseja aprofundar os conhecimentos nas áreas de Linguagem, Matemática e Ciências da Natureza. Já a terceira turma é voltada para o público com 50 anos ou mais que deseja prestar vestibular. O PUA 50+ dispõe de 80 vagas e os(as) interessados(as) não precisam realizar a prova de seleção.

O professor Rubens Silva, coordenador do PUA, destacou que oferecer oportunidades a diferentes públicos é essencial para reconhecer as desigualdades educacionais e os desafios específicos de cada grupo social. Ele acrescentou que a iniciativa reforça a função social da universidade, ao se aproximar da comunidade, promover justiça social e garantir que o direito à educação seja acessível em todas as fases da vida.

“O nosso cursinho está na sua 24ª edição. Temos contribuído de forma significativa para o acesso às instituições superiores por parte de pessoas em situação de alta vulnerabilidade social, que não podem pagar um cursinho pré-vestibular para um preparo pleno que facilite esse ingresso. Desenvolvemos esse trabalho há 24 anos. Essa é a importância do que realizamos: por isso garantimos o acesso, após aprovação na seletiva, aos candidatos de escolas públicas ou privadas, desde que comprovem bolsa integral”, detalha Rubens.

Ele completa: “Nosso principal objetivo é alcançar esse público que não tem condições de pagar um cursinho pré-vestibular. A universidade, por meio deste projeto de extensão, se dedica a essa preparação. Contamos com a colaboração de recém-formados, professores e licenciandos, porque, além da preparação para o vestibular, criamos um laboratório didático de formação docente voltado ao mercado de trabalho e ao exercício profissional. Esse é o nosso principal objetivo”.

Início das aulas

As aulas têm previsão de iniciar no dia 19 de fevereiro de 2026, de forma presencial, com encontros semanais conduzidos por professores e discentes da UFPA ligados ao projeto. De acordo com a coordenação, os conteúdos do Enem serão trabalhados de forma contextualizada, conectando os saberes acadêmicos às vivências cotidianas dos estudantes.

“O espaço da sala de aula será constituído como um espaço de acolhimento, diálogo e confiança, no qual o erro é entendido como parte do aprendizado e a troca de experiências é valorizada. Haverá momentos de escuta ativa, debates e oficinas, permitindo que cada participante se reconheça no processo de aprendizagem e se sinta pertencente à Universidade”, reforça Rubens Silva.

Turmas 50+

O ingresso na modalidade PUA 50+ será realizado por meio de inscrição direta na sala do PET-Física, por ordem de chegada, até que todas as vagas sejam preenchidas. Mais informações sobre o processo seletivo e do Projeto Universidade Aberta está no edital disponível no site oficial do PET-Física.

PUA UFPA

Inscrições

Encerramento: Quinta-feira, 5 de fevereiro, às 23h59

Onde: Site oficial do PET-Física/UFPA

Confirmação da inscrição:

Doação: 2 kg de alimentos não perecíveis

Período: 5 e 6 de fevereiro

Local: Laboratório de Física – Ensino (Sala do PET-Física), Campus Básico da UFPA

Horários: Segunda a sexta: 9h às 17h | Sábado (7): 8h às 12h

Prova de Seleção

Data: Domingo, 8 de fevereiro

Horário: 9h às 11h

Formato: 20 questões (Língua Portuguesa e Matemática)

Edital: Conteúdo programático disponível no site