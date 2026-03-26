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Corpo de campeã de reality show é encontrado em residência; falecimento ocorreu há dias

Autoridades locais iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do falecimento após a descoberta do corpo, indícios apontam que o cadáver apresentava sinais de decomposição, o que indica que a morte ocorreu dias antes da localização

O Liberal
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Loana Petrucciani estrela pioneira dos reality shows na França é encontrada morta aos 48 anos (Reprodução)

A francesa Loana Petrucciani foi encontrada morta em sua residência na cidade de Nice aos 48 anos. Autoridades locais iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do falecimento após a descoberta do corpo na última quarta-feira (25). De acordo com o procurador Damien Martinelli, o cadáver apresentava sinais de decomposição, dado que sugere que a morte ocorreu dias antes da localização.

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Eduardo Xol era estrela do Extreme Makeover: Home Edition. Como ator ele fez algumas novelas, como: “Acapulco, cuerpo y alma”, “Sentimientos Ajenos” e “La Jaula de Oro”.

Loana Petrucciani obteve projeção pública no início da década de 2000 ao vencer o Loft Story, programa da emissora M6 baseado no formato internacional Big Brother. A participação da competidora no reality show é citada por profissionais da comunicação como um marco na transição do consumo de entretenimento na televisão francesa.

Após a confirmação do óbito, a emissora M6 e a produtora Alexia Laroche-Joubert, da Banijay France, emitiram notas sobre a trajetória da ex-participante. O apresentador Benjamin Castaldi também se manifestou sobre o impacto de Loana na história do gênero televisivo no país. O caso segue sob análise pericial para determinar a causa da morte.

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