Corpo de campeã de reality show é encontrado em residência; falecimento ocorreu há dias

A francesa Loana Petrucciani foi encontrada morta em sua residência na cidade de Nice aos 48 anos. Autoridades locais iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias do falecimento após a descoberta do corpo na última quarta-feira (25). De acordo com o procurador Damien Martinelli, o cadáver apresentava sinais de decomposição, dado que sugere que a morte ocorreu dias antes da localização.

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Loana Petrucciani obteve projeção pública no início da década de 2000 ao vencer o Loft Story, programa da emissora M6 baseado no formato internacional Big Brother. A participação da competidora no reality show é citada por profissionais da comunicação como um marco na transição do consumo de entretenimento na televisão francesa.

Após a confirmação do óbito, a emissora M6 e a produtora Alexia Laroche-Joubert, da Banijay France, emitiram notas sobre a trajetória da ex-participante. O apresentador Benjamin Castaldi também se manifestou sobre o impacto de Loana na história do gênero televisivo no país. O caso segue sob análise pericial para determinar a causa da morte.